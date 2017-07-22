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Анонс Abkoncore Cronos 450M Micro-ATX: корпус для сборки компактного ПК

13 мая 2020, 17:32




Компания Abkoncore сегодня представила новый корпус башенного типа Cronos 450M Micro-ATX. Дизайн новинки характеризуется асимметричной передней конструкцией с сетчатым впуском по направлению к левой стороне.

Анонс Abkoncore Cronos 450M Micro-ATX


Корпус имеет закаленную стеклянную левую боковую панель, которая позволит его обладателю продемонстрировать всю начинку своего ПК. Внутри Cronos 450M имеет обычную горизонтально разделенную компоновку с внутренним вентилятором, установленным прямо над отсеком блока питания.

Анонс Abkoncore Cronos 450M Micro-ATX


Кроме того, дополнительные 120-мм вентиляторы можно установить сверху, спереди, сзади и в области блока питания ПК. Конструкция корпуса предполагает установку двух 3,5-дюймовых жестких дисков и четырех 2,5-дюймовых твердотельных накопителя.

Анонс Abkoncore Cronos 450M Micro-ATX


На верхней панели, как и положено, есть два порта USB 2.0, разъем USB 3.0 и гнезда для наушников и микрофона. Корпус имеет размеры 197x340x405 мм, а его вес составляет 4,1 килограмма. Цена новинки - $45 (3300 рублей).



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