Компания Abkoncore сегодня представила новый корпус башенного типа Cronos 450M Micro-ATX. Дизайн новинки характеризуется асимметричной передней конструкцией с сетчатым впуском по направлению к левой стороне.
Корпус имеет закаленную стеклянную левую боковую панель, которая позволит его обладателю продемонстрировать всю начинку своего ПК. Внутри Cronos 450M имеет обычную горизонтально разделенную компоновку с внутренним вентилятором, установленным прямо над отсеком блока питания.
Кроме того, дополнительные 120-мм вентиляторы можно установить сверху, спереди, сзади и в области блока питания ПК. Конструкция корпуса предполагает установку двух 3,5-дюймовых жестких дисков и четырех 2,5-дюймовых твердотельных накопителя.
На верхней панели, как и положено, есть два порта USB 2.0, разъем USB 3.0 и гнезда для наушников и микрофона. Корпус имеет размеры 197x340x405 мм, а его вес составляет 4,1 килограмма. Цена новинки - $45 (3300 рублей).
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