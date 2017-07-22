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Amazon представила линейку планшетов начального уровня

13 мая 2020, 18:28




Amazon обновляет свою линейку 8-дюймовых планшетов начального уровня Fire HD. В настоящее время серия состоит из трех моделей, а именно: Regular, Plus и Kids Edition.

Amazon представил линейку планшетов начального уровня


Новые планшеты оснащены четырехъядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц. Что касается оперативной памяти, то модели Regular и Kids Edition имеют 2 ГБ ОЗУ, в то время как модель Plus имеет на борту 3 ГБ оперативной памяти. Встроенная память может быть представлена в вариантах на 32 ГБ и 64 ГБ. Расширить хранилище можно до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Amazon представил линейку планшетов начального уровня


Кроме того, модель Kids Edition имеет красочный корпус, а с ней в комплекте идет годовая подписка на сервис Amazon FreeTime для родительского контроля, а также для управления контентом. Версия PLUS, в свою очередь, является единственной моделью в серии с поддержкой беспроводной зарядки Qi и поставляется вместе с быстрой зарядкой мощностью 9 Вт.

Amazon представил линейку планшетов начального уровня


Все три модели имеют аналогичный 8-дюймовый дисплей с разрешением 1280 x 800 пикселей и оснащены портом USB Type-C. Цена версии Regular $90 (6600 руб.), модель Plus стоит $110 (8000 руб.), а детская версия планшета обойдется в $140 (10 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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