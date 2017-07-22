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Dell представила два новых тонких и мощных ноутбука

13 мая 2020, 19:23




Dell представила новые модели ноутбуков серии XPS с диагоналями экранов 15,6 и 17,6 дюймов. Обе модели имеют тонкий дизайн - толщина ноутбуков всего два сантиметра. Рамка внизу экрана теперь практически отсутствует, что позволило добиться соотношения сторон 16:10. Дисплей имеет разрешение 3840x2400 пикселей.

Dell представила два новых тонких и мощных ноутбука


Ноутбуки используют новые процессоры Intel серии H. 15-дюймовый ноутбук использует встроенную графику или видеокарту GTX 1650 Ti, в то время как 17-дюймовое устройство предлагает варианты с GeForce 1650 Ti или RTX 2060. У обоих есть два варианта батареи без возможности их замены.

Dell представила два новых тонких и мощных ноутбука


Возможно, одно из самых больших различий - это порты. Dell XPS 15 имеет два порта Thunderbolt 3, USB Type-C, кардридет SD и разъем для наушников. XPS 17 предлагает четыре порта Thunderbolt 3, слот для SD-карты и разъем для наушников, но не имеет обычного порта USB. Оба ноутбука оснащены четырьмя динамиками. Емкость аккумуляторов на 15-дюймовой модели может составлять 56 или 86 Вт*ч, а на 17-дюймовой модели 56 или 97 Вт*ч

Dell представила два новых тонких и мощных ноутбука


Dell собирается начать маркировку определенных конфигураций с помощью значка XPS Creator, который предназначен для версий ноутбуков, которые, по ее мнению, лучше всего подходят для тех, кто занимается творческой работой на своих ноутбуках. XPS 17 с графикой RTX будет использовать драйверы NVIDIA RTX Studio.

Цена Dell XPS 15 составляет $1300 (95 000 руб.), а стоимость модели Dell XPS 17 - $1500 (110 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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