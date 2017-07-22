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Intel представила процессоры Xeon W-1200 для рабочих станций начального уровня

13 мая 2020, 19:48


Компания Intel обновила продуктовую линейку процессоров для рабочих станций начального уровня. На смену прежней линейки Xeon E-2200 компания Intel теперь предлагает ее преемника - новую серию процессоров Xeon W-1200.

Отличительной особенностью процессоров серии Xeon W-1200 является наличие от 6 до 10 ядер и от 12 до 20 потоков. Они обеспечивают высокую производительность на вычислительных операциях, что является важным требованием для оснащения корпоративных рабочих станций.

Базовая частота основной части процессоров новой линейки лежит в границах от 3,3 до 4,1 ГГц. Исключение составляет «мобильная» версия W-1290T, работающая на базовой частоте 1,9 ГГц. Флагманский процессор Xeon X-1290P по сути является преемником прежней модели Intel Core i9-10900K.

Линейка процессоров Intel Comet Lake

Линейка процессоров Intel Comet Lake


На аппаратном уровне все процессоры новой линейки поддерживают технологию коррекции ошибок (EEC). Имеется поддержка для средств дистанционного управления Intel vPro. Эта технология является де факто стандартом для управления парком корпоративных рабочих станций. Поэтому ее поддержку получили также и некоторые процессоры прежней линейки Intel Core.




В отличие от серии Core, в новой линейке Xeon имеется также деление процессоров на группы в зависимости их теплового пакета (TDP). Предусмотрены группы - 125, 80 и 35 Вт. Для серии Core также предусмотрены дополнительные группы: 95 и 65 Вт.

Для всех моделей премиальной серии «P» запас теплового нагрева ограничен топовым уровнем - до 125 Вт. Серия «T», предназначенная для оснащения в первую очередь мобильных рабочих станций и ставшая преемником серии Core T-Series, имеет немного более низкий тепловой пакет - 35 Вт. В остальные случаях TDP - 80 Вт.

В новой линейке присутствуют уже знакомые технологии. Прежде всего, многих интересует конечно Турбо-режим или режим разгона. В спецификации он носит название Intel Turbo Boost Technology 2.0. Этот режим позволяет временно повышать производительность процессора, который может быть разогнан до его предельной указанной частоты. Базой для такого разгона служит имеющийся запас тепловой и энергетической стойкости, которую производитель закладывает в свой процессор.

Для процессоров серии Xeon W-1200 предельная частота разгона для одноядерных расчетов достигает 5,0-5,2 ГГц. Для мобильная модель «P» она немного ниже - 4,7 ГГц. Предел турбо-разгона для премиальной модели на одноядерных расчетах не назван.

Предельная частота разгона для многоядерных расчетов несколько ниже и составляет в среднем 4,5-4,8 ГГц.

Функциональные возможности процессоров Intel Xeon W1200 для рабочих станций

Функциональные возможности процессоров Intel Xeon W1200 для рабочих станций


Линейка настольных процессоров Intel Comet Lake

Линейка настольных процессоров Intel Comet Lake


Линейка мобильных процессоров Intel Comet Lake

Линейка мобильных процессоров Intel Comet Lake




Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".


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