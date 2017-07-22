Новый беспроводной контроллер SteelSeries для устройств Apple стоит 70$
13 мая 2020, 19:50
SteelSeries официально представила Nimbus+, продолжение оригинального беспроводного игрового контроллера Nimbus для устройств Apple. Он сохраняет внешний вид оригинального контроллера, но оснащен дополнительными функциями и может может работать 50 часов без подзарядки. Напомним, что его предшественник предлагал лишь 40 часов автономной работы.
Nimbus+ можно использовать для гейминга не только на Apple TV и Mac, но и на iPhone, iPad и даже iPod touch. Это MFi (сделанный для iPhone/iPad/iPod) сертифицированный джойстик, что означает, что он соответствует стандарту технологического гиганта для беспроводной связи и сопряжения с его устройствами.
Как и другие контроллеры, предназначенные для работы с мобильными устройствами, он поставляется с креплением, которое позволяет пользователям прикреплять свои iPhone непосредственно к нему. Nimbus+ уже доступен на веб-сайте Apple Store за $70 (5000 руб.), а также будет доступен на веб-сайте SteelSeries, начиная с 26 мая.
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