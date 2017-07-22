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Новый беспроводной контроллер SteelSeries для устройств Apple стоит 70$

13 мая 2020, 19:50


SteelSeries официально представила Nimbus+, продолжение оригинального беспроводного игрового контроллера Nimbus для устройств Apple. Он сохраняет внешний вид оригинального контроллера, но оснащен дополнительными функциями и может может работать 50 часов без подзарядки. Напомним, что его предшественник предлагал лишь 40 часов автономной работы.

SteelSeries Nimbus+


Nimbus+ можно использовать для гейминга не только на Apple TV и Mac, но и на iPhone, iPad и даже iPod touch. Это MFi (сделанный для iPhone/iPad/iPod) сертифицированный джойстик, что означает, что он соответствует стандарту технологического гиганта для беспроводной связи и сопряжения с его устройствами.




Как и другие контроллеры, предназначенные для работы с мобильными устройствами, он поставляется с креплением, которое позволяет пользователям прикреплять свои iPhone непосредственно к нему. Nimbus+ уже доступен на веб-сайте Apple Store за $70 (5000 руб.), а также будет доступен на веб-сайте SteelSeries, начиная с 26 мая.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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