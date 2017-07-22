Samsung поддержала новый кодек MPEG-5 EVC для воспроизведения видео 4K, 8K, AR/VR и HDR
13 мая 2020, 20:14
Помимо кодека AV1, Samsung теперь будет поддерживать на своих устройствах видеокодек MPEG-5 EVC. Этот новый видеокодек предназначен в первую очередь для решения различного рода технических трудностей, с которыми до сих пор сталкиваются при передаче видеоконтента высокого разрешения в средствах массовой информации и для просмотра на устройствах бытовой электроники.
Новый видеокодек MPEG-5 EVC отличается прежде всего тем, что позволяет существенно сократить размер передаваемых файлов с видеоконтентом уровня качества 4K, 8K, AR/VR и HDR. Благодаря значительно более высокой компрессии и эффективности по сравнению со стандартами предыдущего поколения, такими как MPEG-4, это кодек позволяет смотреть видео на устройствах с ограниченными системными ресурсами. В среднем размер сжатых файлов получается на 31% меньше, чем при использовании кодеков прошлого поколения.
Кодек был официально выпущен в конце апреля 2020 года. Его рассматривают как отличное решение для передачи видеопотоков по новым протоколам передачи данных и в рамках развития новых стандартов сетей, таких как 5G.
Новый кодек MPEG-5 EVC не требует лицензионных отчислений и позволяет индивидуально настраивать качество принимаемого видео.
Такие компании, как Huawei, Qualcomm и Samsung, выступавшие в качестве разработчиков, использующих эту новую технологию, уже подтвердили, что готовы предложить «справедливые, недискриминационные и разумные условия для своих основных патентных требований, касающихся нового стандарта». Эти компании собираются подготовить соответствующие условия лицензирования стандарта MPEG-5 EVC к апрелю 2022 года.
Можно ожидать, что в течение следующих нескольких лет видеокодек MPEG-5 будет интегрирован в практически все смартфоны, телевизоры, медиаплееры, системы домашнего кинотеатра и планшеты, а также другие устройства.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".