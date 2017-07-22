Google Lens поможет сдать ЕГЭ по математике на пятерку
13 мая 2020, 20:54
Еще в марте Google представила новые функции для своего мобильного сервиса Google Lens. Тогда речь шла об автономном переводе при наведении смартфона на текст, написанный на иностранном языке, и режим обучения, позволяющий обучать встроенный искустственный интеллект сервиса новым правилам. Теперь стало известно, что Google Lens научился решать математические задачи. Достаточно направить камеру на уравнение, и смартфон сразу выдает правильный ответ.
Google Lens - это технология распознавания изображений, разработанная Google для получения информации, связанной с объектами, попадающими в поле зрения объектива. Сервис теперь умеет идентифицировать их, применяя для этого средства визуального анализа на основе нейронной сети.
Включив новый режим «Образование», можно вывести на экран в приложении для смартфона свое уравнение, и Google решит его. Для этого он использует сервис AI Google. Предоставленная функциональность напоминает Math Solver от Microsoft.
В сети уже возникла полемика, насколько «умен Google Lens»? Уверен, многие в России сразу задумались, можно ли будет использовать смартфон для решения математических задач по ЕГЭ на предстоящих экзаменах. Google предусмотрел все: в смартфоне нет следов от шпаргалок, нет никаких ссылок на подсказки. Надо просто уметь нажимать на кнопки и знать про сервис Google Lens.
Однако пока нет информации, будет ли Google Lens в будущем решать сложные уравнения, такие, на которые способен, например, Microsoft Math Solver. Поскольку функция Google напоминает аналогичную функциональность Microsoft Math Solver, то у многих нет сомнений, что ИИ Google не будет уступать ИИ Microsoft.