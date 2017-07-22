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Детективная ролевая игра Disco Elysium может запускаться на компьютере 10-летней давности

13 мая 2020, 21:43


Разработчик ролевой игры Disco Elysium, эстонская студия ZA/UM выпустила обновление, которое все игровое сообщество сразу окрестило как «обновление для рабочего класса». Разработчик оптимизировал компоненты игру, опустив ее минимальные характеристики настолько, что теперь эта детективная RPG-игра может работать даже на ноутбуке, к которому давно не прикасались, забыв даже, работает он или нет.

В своем объявлении компания заявила, что хочет сделать так, чтобы игра Disco Elysium работала на максимально большом количестве машин, «независимо от того, сколько им лет или какой там проц».

Disco Elysium


Компьютерная ролевая игра Disco Elysium была разработана и выпущена для Windows в 2019 году. В апреле этого года вышла версия на macOS. На текущий 2020 год запланированы выпуски версий для PlayStation 4 и Xbox One, планируется также выход версии для Nintendo Switch.

В игре Disco Elysium предстоит управлять полицейским-алкоголиком. Ему предстоит расследовать убийство в вымышленном городе Ревашоль.

Первоначально Disco Elysium не замышлялась как компьютерная игра. По воспоминаниям руководителя студии Роберта Курвица, история вымышленного мира восходит к 2005 году, когда Курвиц и несколько его друзей занимались разнообразным творчеством, будь то музыка, живопись или книги. При создании игры разработчики вдохновлялись классическими играми на движке Infinity Engine и настольными ролевыми играми.

Игра получила чрезвычайно высокие оценки критиков; особых похвал удостоились повествование и диалоги. Их истоки черпались из культурных движений наподобие дадаистов или Флюксус-групп.




Новые минимальные требования к игре на Windows-компьютере: Windows 7, видеокарта совместимая с DirectX 11, 2 Гбайт ОЗУ, Intel Core 2 Duo и 20 Гбайт на жестком диске. Как отмечает PC Gamer, для подобных игр сейчас обычно выставляют требование в наличии процессора Intel i5-7500 / AMD 1500, 4 Гбайт оперативной памяти и видеокарты Intel HD620 (или эквивалентной).

Disco Elysium


Пользователи Mac могут также играть на своих ноутбуках 10-летней давности. Теперь подойдет MacBook Pro середины 2009 года, MacBook Air середины 2012 года, iMac конца 2009 года, Mac Pro конца 2008 года и Mac mini 2009 года.

ZA/UM утверждюет, что это были самые старые машины, на которых они протестировали работоспособность Disco Elysium. Они сказали также, что не могут гарантировать, что игра будет идеально работать на всех устройствах, которые соответствуют спецификациям, но тем не менее обещают продолжать оптимизировать игру, предоставляя машинам с еще более низкими характеристиками возможность для игры.



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