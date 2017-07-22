Mortal Kombat 11: обновление Aftermath нарастило геймплей новой брутальностью
14 мая 2020, 08:02
На прошлой неделе NetherRealm Studios анонсировала выход нового обновления Aftermath к своей игре Mortal Kombat 11. Оно продолжает прежнюю историю игры и вводит в геймплей несколько новых персонажей: Шива (Sheeva), Фуджин (Fujin) и Робкоп (RoboCop).
Чтобы заранее узнать, с кем придется сразиться геймерам, компания выпустила видеоролик, где все три «красавца» демонстрируют свое брутальное искусство в «неприкрытом», «особенно жестоком» виде. Слабакам там не мест! Если брутальность вам не нравится, то лучше сразу пропустить этот ролик.
Трейлер не просто демонстрирует трех новых персонажей в бою, он дает представление о некоторых их особенностях и применяемых приемах. Сразу можно узнать об их уловках, которые способны нанести смертельный «эффект».
Необходимо помнить, что любая новая «серия» Mortal Kombat - это чрезвычайно сильные по эмоциональному воздействию смертельные схватки. Лужи <...> и разлетающиеся <...>. Чтобы не превратиться самому в это <...>, нужно помнить: «Тяжело в ученье, легко в бою!» Поэтому поклонникам Mortal Kombat смотреть ролики «маст хэв»!
В ролике показываются все три новых персонажа.
Шива - это брутальная дама с мощными ударами конечностями. Особенно опасны комбинации выпадов с участием рук. Дама любит добивать упавшую жертву ногами, пробивать насквозь верхней частью туловища, запрыгивать сверху и добивать до победного конца. В арсенале Шивы появился острый диск, который способен разделить пополам все, что встречается на его пути. Поэтому больше всего следует опасаться ее режущих ударов.
Фуджин - это брутальный качок, который вышел помахать мечом. Впрочем, стремительности в атаках ему не занимать, особенно если он выстраивает из них серии. Он знает технику полета, подбрасывая противника вверх и добивая в воздухе, пока тот не может уворачиваться из-за отсутствия опоры.
Робокоп делает ставку на богатый арсенал вооружения. Пистолет, винтовка, ракеты, огнемет - все то, что любят поклонники Mortal Kombat. Но к его мечу прилагается и щит, поэтому победить этого «копа» совсем непросто.
В конце трейлера можно познакомиться с пакетом скинов Eternal Klash. Там представлены новые скины для Фроста( Frost), Субзеро (Sub-Zero) и Скорпиона (Scorpion). Пакет скинов будет доступен тем, кто оформит предварительный заказ на расширение Aftermath. Будет ли набор скинов доступен остальным, не сказано.
Релиз Aftermath намечен на 26 мая. Обновление будет доступно в двух формах: в виде отдельной покупки за $39,99 или в составе Mortal Kombat 11 Kollection - базового комплекта игры и первого Kombat Pack за $59,99.
Кажется, это действительно будет здорово, если геймеры смогут продержаться живыми на Mortal Kombat 11 до конца пандемии.
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