MediaTek представила три чипсета в рамках своей новой линейки 5G Dimensity - это чипсеты Dimensity 1000, Dimensity 800 и самая последняя модель Dimensity 1000+ . Теперь компания полностью настроена на запуск еще одного чипсета в той же серии.
Сегодня от MediaTek пришло официальное подтверждение того, что новый чипсет будет представлен 18 мая и, скорее всего, это будет Dimensity 800+. Согласно предыдущей утечке, Dimension 800+ будет иметь разогнанный процессор с тактовой частотой 2,6 Ггц. В остальном же он мало будет отличаться от предыдущей модели.
MediaTek Dimensity 800 - это 7-нм чипсет, состоящий из четырех ядер Cortex A76 с тактовой частотой 2,0 ГГц, и четырех ядер Cortex A55 также с частотой 2,0 ГГц. На борту графический процессор Mali-G77MC4. Чип поддерживает разрешение экрана HD+ с частотой обновления до 90 Гц и до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x.
Напомним, что недавно компания запустила Dimensity 1000 +, который поддерживает частоту обновления экрана я до 144 Гц, MiraVision Enhanced HDR10+ и AI-PQ для динамической регулировки контрастности, цвета, резкости и цветовых уровней видео 4K в режиме реального времени. Он также также оснащен технологией UltraSave 5G и HyperEnging 2.0 для повышения производительности игр.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".