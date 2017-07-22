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MediaTek Dimensity 800+ представят 18 мая

14 мая 2020, 10:55


MediaTek представила три чипсета в рамках своей новой линейки 5G Dimensity - это чипсеты Dimensity 1000, Dimensity 800 и самая последняя модель Dimensity 1000+ . Теперь компания полностью настроена на запуск еще одного чипсета в той же серии.

MediaTek Dimensity 800 Plus представят 18 мая


Сегодня от MediaTek пришло официальное подтверждение того, что новый чипсет будет представлен 18 мая и, скорее всего, это будет Dimensity 800+. Согласно предыдущей утечке, Dimension 800+ будет иметь разогнанный процессор с тактовой частотой 2,6 Ггц. В остальном же он мало будет отличаться от предыдущей модели.



MediaTek Dimensity 800 - это 7-нм чипсет, состоящий из четырех ядер Cortex A76 с тактовой частотой 2,0 ГГц, и четырех ядер Cortex A55 также с частотой 2,0 ГГц. На борту графический процессор Mali-G77MC4. Чип поддерживает разрешение экрана HD+ с частотой обновления до 90 Гц и до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x.

Напомним, что недавно компания запустила Dimensity 1000 +, который поддерживает частоту обновления экрана я до 144 Гц, MiraVision Enhanced HDR10+ и AI-PQ для динамической регулировки контрастности, цвета, резкости и цветовых уровней видео 4K в режиме реального времени. Он также также оснащен технологией UltraSave 5G и HyperEnging 2.0 для повышения производительности игр.



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