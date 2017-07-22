Google тестирует поддержку RCS-чатов для Android-приложений
14 мая 2020, 11:44
Четыре основных операторов США планируют запустить новую систему передачи коротких сообщений Rich Communication Services (RCS) уже в конце этого года. В результат внедрения пользователи Android-устройств смогут отправлять и получать сообщения через единый канал IP-соединений для передачи данных, не прибегая к сервису сотовой связи, которые до сих пор применяется для пересылки SMS-сообщений.
Сообщается, что Google уже обновил приложение Android Messages и добавил поддержку RCS Chat для всех телефонов на платформе Android.
Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами RCS была предложена GSMA в 2008 году взамен устаревающего сервиса SMS. Сообщения между двумя пользователями RCS могут иметь длину до 8000 символов вместо 160 в SMS. Кроме того, пользователь получает возможность знать, были ли прочитаны его сообщения - эта функция работает благодаря передаче специальных «квитанций» после прочтения сообщения.
Кроме того, сервис RCS позволяет обмениваться большими видеофайлами, обслуживает групповые чаты со 100 участниками, а также RCS-чаты, проводимые через сеть Wi-Fi. Этот сервис открывает также дополнительные возможности для развития системы монетизации со стороны операторов.
По имеющимся данным, компания Google находится сейчас на стадии внедрения поддержки сервиса RCS в США для телефонов на ОС Android.
Как недавно сообщал блоггер Redditor через сайт Android Police, в тестовой проверке Google сейчас находится как минимум одна функция RCS Chats. Другой Android-пользователь смартфона OnePlus 7 Pro в сети T-Mobile установил у себя бета-версию приложения Google Messages и обнаружил, что ему была доступна функция отправки смайликов через чат. Эта функция доступна пользователям iOS через iMessage, в то время как пользователи Android могут применять ее только в RCS Chats.
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