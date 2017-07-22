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Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5

14 мая 2020, 12:20





Epic Games анонсировала Unreal Engine 5 - следующее поколение своего игрового движка. Unreal Engine является основой нескольких самых популярных игр в мире, в том числе таких, как Fortnite, PUBG и многих других, и доступен на самых разных платформах, включая iOS, Android, настольные ПК и консоли. Об этом компания рассказал на собственном YouTube-канале, где также представила и возможности движка на консоли PlayStation 5.



Unreal Engine 5 выходит на новый уровень с введением двух новых функций, получивших название Nanite и Lumen.

Nanite - это обновление конвейера геометрии, которое значительно повышает точность геометрии в игре, а также упрощает ее реализацию для разработчиков. Разработчики теперь могут импортировать свои скульптуры ZBrush, фотограмметрические сканы, такие как Quixel Megascans или CAD-данные прямо в движок без необходимости их оптимизации.

Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5


Другим новым аспектом этого движка является Lumen - новая система динамического освещения в реальном времени с глобальным освещением multi-bounce. С этим инструментов разработчикам не придется прибегать к дорогостоящим методам для динамического освещения, поскольку игровой движок теперь делает это самостоятельно.

Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5


Предварительная версия Unreal Engine 5 будет доступна в начале 2021 года. Движок будет адаптирован под iOS, Android, ПК, Mac, а также текущие и следующего поколения консолей. При этом очевидно, что в ближайшей перспективе игры качеством графики, представленным на видео, вряд ли появятся.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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