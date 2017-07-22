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В первые 11 минут продаж было куплено 10 тысяч Redmi K30 5G Racing Edition

14 мая 2020, 13:08


Неожиданно успешным оказался смартфон Redmi K30 5G Racing Edition, анонсированный совсем недавно. Пользователи в первый же день продаж этой модели смели с полок 10 тысяч таких смартфонов. А, если быть точным, то не в первый день, а в первые 11 минут после старта продаж.

Redmi K30 5G Racing Edition


Redmi K30 5G Racing Edition интересен тем, что это первый смартфон на чипсете Snapdragon 768G, который позиционируется, как самый мощная SoC среднего класса. Она поддерживает частоту обновления дисплея 120 Гц и гарантирует отличную производительность. Чипсет также был впервые представлен на днях.




Сам Redmi K30 5G Racing Edition является более мощной версией Redmi K30 5G. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Камера представлена четырьмя сенсорами с основным 64-мегапиксельным датчиком. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Ранее также сообщалось, что Redmi в скором времени представит еще ряд новых продуктов в числе которых ноутбуки и смартфон на чипсете Dimensity 800. Презентация должна пройти 25 мая.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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