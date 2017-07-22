Компания ASUS анонсировала материнскую плату для рабочих станций серии W480 и систему рабочих станций, призванную продемонстрировать весь потенциал новейших процессоров Intel Xeon W-1200.
Серия рабочих станций ASUS W480 является идеальным выбором для малого и среднего бизнеса и создателей контента, ищущих рабочие станции, обеспечивающие необходимую производительность наряду с профессиональной надежностью и безопасностью по приемлемой для бюджета цене.
Объединенная с новейшими процессорами Intel Xeon W-1200, оснащенными до 10 ядрами, 20 потоками, тактовой частотой 5,3 ГГц и поддержкой до 128 ГБ памяти DDR4-2933 ECC, серия рабочих станций ASUS W480 специально разработана для 2D/3D CAD-приложений. ASUS W480 также поддерживает ASUS Control Center Express и ASUS Control Center - две версии программного обеспечения для мониторинга и управления ИТ-процессами корпоративного уровня, которые упрощают ИТ-операции и повышают производительность с помощью комплексного управления и интуитивно понятной функциональности.
Материнская плата ASUS Pro WS W480-ACE обеспечивает производительность профессионального уровня, надежность, более быстрое подключение и управляемость.
Новинка поддерживает процессоры Intel Xeon W-1200 и до 128 ГБ ECC ОЗУ, которая автоматически обнаруживает и исправляет повреждение данных для уменьшения системных сбоев.
ASUS Pro WS W480-ACE предлагает подключение с двумя портами Ethernet для более быстрой передачи больших файлов и мгновенной потоковой передачи видео с высоким разрешением. Один из портов поддерживает Intel 2.5 G Ethernet, что обеспечивает улучшение пропускной способности до 2.5 X по сравнению с традиционными сетевыми соединениями.
Кроме того, в случае сбоя системы или при отсутствии установленной операционной системы порт RTL8117 management LAN обеспечивает удаленный аппаратный доступ к рабочей станции для изменения настроек BIOS или обновления через ASUS Control Center Express.
Панель ввода-вывода Pro WS W480-ACE оснащена двумя разъемами Thunderbolt 3 Type-C, работающими на контроллере Intel последнего поколения, каждый из которых способен развивать скорость до 20 Гбит/с. Каждый порт Thunderbolt поддерживает до шести устройств в цепочке и DisplayPort 1.4. На задней панели есть четыре разъема USB 3.2 Gen 2 Type-A со скоростью работы до 10 Гбит/с, а два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A обеспечивают скорость до 5 Гбит/с.
Также сегодня была анонсирована рабочая станция ASUS Pro E500 G6. Это специально разработанная система для профессионалов, которая обеспечивает исключительную производительность для сложных задач проектирования, моделирования и аналитики.
ASUS Pro E500 G6 имеет эстетичный дизайн с треугольной сеткой на передней панели шасси, которая также обеспечивает достаточный воздушный поток через систему для улучшенного терморегулирования. Модель работает на процессорах Intel Xeon W-1200, имеет до 128 ГБ ECC-памяти и два встроенных порта Ethernet, включая Intel 2.5 G Ethernet.
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