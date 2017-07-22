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Intel открыл эксклюзивное производство чипов «Ice Lake» 28 Вт для Apple

14 мая 2020, 15:02


Похоже, Intel выполнила эксклюзивный заказ Apple и выпустила специально для нее высокопроизводительные мобильные процессоры «Ice Lake» 10-го поколения. Они предназначены эксклюзивно для установки в ноутбуки Apple MacBook.

Несмотря на то, что до сих пор ходили слухи, что Apple собирается переходить на использование собственного ARM-чипа для оснащения им своей линейки MacBook, будущие отношения между Apple и Intel, похоже, остаются крепкими. Их «дружбе» ничего не угрожает в ближайшем будущем. Она не пострадает.

Intel Apple


Впервые об «угрозе» заговорили в издании NotebookCheck, поводом для этого стало удаление ссылки на процессор Intel Core i7-1068G7 из базы данных ARK компании.




Однако, похоже, Apple просто заменила в дальнейшем прежний чип на новый 10-нм процессор Core i7-1068NG7 с тепловым пакетом 28 Вт. Он будет устанавливаться в новом 13-дюймовом ноутбуке MacBook Pro. Там также появилась ссылка на новый процессор Core i5-1038NG67.

Как отмечают эксперты из NotebookCheck и Geekbench, присутствие в обозначении символа «N», похоже, означает, что модель зарезервирована под чипы специально для Apple. Другими словами, можно предположить, что теперь Intel выпускает некоторые 28-Вт процессоры Ice Lake по специальному заказу. Они предназначены для установки только на ноутбуках Apple.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".


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