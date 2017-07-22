Планшет Honor V6 получит флагманский чипсет Kirin 985 с поддержкой 5G
14 мая 2020, 15:30
На этой неделе Honor объявила, что в скором времени представит свой собственный планшет, который получит поддержку 5G и Wi-Fi 6. Дата релиза намечена на 18 мая текущего года, и как это часто бывает перед выходом продуктов китайских вендоров, в сеть потихоньку стала утекать информация о новом продукте.
Сегодня в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение, согласно которому новый планшет Honor будет оснащен чипсетом Kirin 985 - последним флагманским чипсетом 5G от Huawei. К сообщению также было прикреплено изображение, на котором юная девушка держит в руках планшет и управляет им с помощью стилуса. Это намек на то, что планшет от Honor будет поставляться со стилусом.
Планшет Honor V6, если верить изображению, будет иметь логотип компании на задней панели, а его дисплей окружен тонкими рамками. Также на фотографии устройство имеет серебристый цвет.
К сожалению, это вся информация на сегодняшний день. Остается лишь ждать официального анонса от Honor, где будут представлены и другие интересные новинки бренда.
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