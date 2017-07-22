Более дешевый складной смартфон Huawei может выйти этой осенью
14 мая 2020, 16:06
Складные смартфоны с гибкими экранами по-прежнему остаются в андеграунде и являются скорее исключениями на рынке, нежели какой-то обыденностью. Первые такие гаджеты вызвали массу нареканий по качеству своей работы. Неподъемной для многих является и цена на такие устройства. Поэтому, сейчас не совсем ясно, найдут ли подобные модели свое постоянное место на рынке смартфонов. Однако можно не сомневаться, что с выходом каждой новой модели смартфона со складным экраном, цена на него будет падать.
Последние слухи на рынке донесли, что следующим смартфоном со складным дисплеем станет новинка от Huawei, и появиться она может уже этой осенью. По словам Росса Янга, генерального директора Display Supply Chain Consultants, Huawei выпустит более дешевый складной телефон этой осенью вместе с новой серией Mate 40.
Янг полностью подтвердил, что китайский производитель разрабатывает складной телефон. Конструкция этого загадочного устройства отличается от первых двух складных моделей компании - Mate X и Mate Xs. По словам Янга, это смартфон получит весьма необычную цену для такого рода устройств. Неизвестно, как оценивать слова эксперта, но можно предположить, что Huawei хочет выпустить устройство с конкурентной ценой. По слухам, Huawei уже разместила очень крупный заказ на производство комплектующих для этой модели.
Напомним, что Huawei Mate Xs был оценен примерно в $2700 (200 000 руб.), поэтому даже устройство дешевле $2000 (150 000 руб.) будет считаться чем-то из ряда вон выходящим. Росс Янг говорит, что официальный анонс нового складного смартфона Huawei запланирован на сентябрь или октябрь этого года.
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