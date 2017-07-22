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Более дешевый складной смартфон Huawei может выйти этой осенью

14 мая 2020, 16:06


Складные смартфоны с гибкими экранами по-прежнему остаются в андеграунде и являются скорее исключениями на рынке, нежели какой-то обыденностью. Первые такие гаджеты вызвали массу нареканий по качеству своей работы. Неподъемной для многих является и цена на такие устройства. Поэтому, сейчас не совсем ясно, найдут ли подобные модели свое постоянное место на рынке смартфонов. Однако можно не сомневаться, что с выходом каждой новой модели смартфона со складным экраном, цена на него будет падать.

Более дешевый складной смартфон Huawei может выйти этой осенью


Последние слухи на рынке донесли, что следующим смартфоном со складным дисплеем станет новинка от Huawei, и появиться она может уже этой осенью. По словам Росса Янга, генерального директора Display Supply Chain Consultants, Huawei выпустит более дешевый складной телефон этой осенью вместе с новой серией Mate 40.




Янг полностью подтвердил, что китайский производитель разрабатывает складной телефон. Конструкция этого загадочного устройства отличается от первых двух складных моделей компании - Mate X и Mate Xs. По словам Янга, это смартфон получит весьма необычную цену для такого рода устройств. Неизвестно, как оценивать слова эксперта, но можно предположить, что Huawei хочет выпустить устройство с конкурентной ценой. По слухам, Huawei уже разместила очень крупный заказ на производство комплектующих для этой модели.

Напомним, что Huawei Mate Xs был оценен примерно в $2700 (200 000 руб.), поэтому даже устройство дешевле $2000 (150 000 руб.) будет считаться чем-то из ряда вон выходящим. Росс Янг говорит, что официальный анонс нового складного смартфона Huawei запланирован на сентябрь или октябрь этого года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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