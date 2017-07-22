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Линейка материнских плат MSI на чипсете AMD B550 засветилась в базе данных ЕЭК

14 мая 2020, 16:33




Компания MSI зарегистрировала в Евразийской Экономической Комиссии пять новых материнских плат на базе чипсета AMD B550. Линейку возглавляет MSI Performance Gaming (MPG) B550 Gaming Carbon WiFi, которую можно было заметить еще на презентации AMD. Далее по списку идут MPG B550 Gaming Edge WiFi и младшая модель в форм-факторе Mini-ITX - MPG B550I Gaming Edge WiFi, MSI Arsenal Gaming (MAG) B550m Mortar WiFi и B550M PRO-VDH.

Линейка материнских плат MSI на чипсете AMD B550


В линейке отсутствует модель MAG B550 Tomahawk, возможно, из-за того, что MSI хочет представить ее несколько позже - компания лишь недавно запустила MAG X570 Tomahawk. Кроме того, на складах, вероятно, еще лежат остатки популярной материнской платы B450 Tomahawk MAX, запущенной с большими 32-МБ чипами BIOS.

Линейка материнских плат MSI на чипсете AMD B550


Ожидается, что AMD и ее партнеры среди производителей материнских плат выпустят собственные продукты на чипсете B550 в середине июня 2020 года.

AMD раскрыла технические характеристики чипсета AMD B550 в начале мая. Он отличается низким энергопотреблением с тепловым пакетом TDP 5-7 Вт, что идентично характеристикам предыдущей модели - чипсета серии 400. Больше подробностей относительно этого чипсета можно узнать в опубликованном ранее материале.



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