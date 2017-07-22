РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Xiaomi Mi Air 2 SE: беспроводные наушники стоимостью $24

14 мая 2020, 17:05




Xiaomi представила новые беспроводные наушники Mi Air 2 SE. Это несколько упрощенная версия TWS-наушников Mi Air 2, которые были представлены в сентябре прошедшего года.

Анонс Xiaomi Mi Air 2 SE


На борту этого устройства 14,2-миллиметровые драйверы, поддержка шумоподавления и Bluetooth 5.0. Как и во многих моделях, здесь реализована функция автоматической приостановки музыки, если пользователь достает наушник из уха. Это обеспечивает инфракрасный сенсор. Кроме того, гарнитура поддерживает сенсорное управление (пауза, воспроизведение музыки, соединение по вызову, голосовой помощник и т. д.).

Что касается функциональности, то Xiaomi Mi Air 2 SE автоматически синхронизируются с оболочкой MIUI от Xiaomi. При открытии зарядного кейса на экране телефона появится интерфейс подключения гарнитуры. После подключения пользователь может проверить мощность гарнитуры и уровень заряда батареи.

Анонс Xiaomi Mi Air 2 SE


Наушники могут проработать пять часов на одном заряде. При наличии зарядного чехла время автономной работы достигает 20 часов. Цена Xiaomi Mi Air 2 SE - $24 (1700 руб.). Они должны появиться в продаже 19 мая.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • Microsoft выпустила приложение Surface Audio для управления наушниками Surface
  • Анонс Meizu HD60: беспроводные наушники с активным шумоподавлением
  • Apple выпустила рекомендации по устранению проблем с работой системы шумоподавления в AirPods Pro
  • Huawei FreeBuds 3i применяет активное шумоподавление как у Apple AirPods Pro
  • 9to5mac спросил пользователей об ожидаемой ими цене будущих головных наушников от Apple

    • следующая новость
    Раскрыты характеристики будущих процессоров Intel «Alder Lake» LGA1700 с поддержкой DDR5

    предыдущая новость
    Линейка материнских плат MSI на чипсете AMD B550 засветилась в базе данных ЕЭК

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы
    Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 мая, 2020

    Раскрыты характеристики будущих процессоров Intel «Alder Lake» LGA1700 с поддержкой DDR5

    Анонс Xiaomi Mi Air 2 SE: беспроводные наушники стоимостью $24

    Линейка материнских плат MSI на чипсете AMD B550 засветилась в базе данных ЕЭК

    Более дешевый складной смартфон Huawei может выйти этой осенью

    Планшет Honor V6 получит флагманский чипсет Kirin 985 с поддержкой 5G

    Intel открыл эксклюзивное производство чипов «Ice Lake» 28 Вт для Apple

    Тайны нового графического процессора NVIDIA Tesla A100 стали раскрываться

    ASUS представила серию рабочих станций и новую материнскую плату

    В первые 11 минут продаж было куплено 10 тысяч Redmi K30 5G Racing Edition

    Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5

    Google тестирует поддержку RCS-чатов для Android-приложений

    MediaTek Dimensity 800+ представят 18 мая

    Mortal Kombat 11: обновление Aftermath нарастило геймплей новой брутальностью

    13 мая, 2020

    Детективная ролевая игра Disco Elysium может запускаться на компьютере 10-летней давности

    Google Lens поможет сдать ЕГЭ по математике на пятерку

    Samsung поддержала новый кодек MPEG-5 EVC для воспроизведения видео 4K, 8K, AR/VR и HDR

    Новый беспроводной контроллер SteelSeries для устройств Apple стоит 70$

    Intel представила процессоры Xeon W-1200 для рабочих станций начального уровня

    Dell представила два новых тонких и мощных ноутбука

    Amazon представила линейку планшетов начального уровня

    ССЫЛКИ