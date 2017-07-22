Xiaomi представила новые беспроводные наушники Mi Air 2 SE. Это несколько упрощенная версия TWS-наушников Mi Air 2, которые были представлены в сентябре прошедшего года.
На борту этого устройства 14,2-миллиметровые драйверы, поддержка шумоподавления и Bluetooth 5.0. Как и во многих моделях, здесь реализована функция автоматической приостановки музыки, если пользователь достает наушник из уха. Это обеспечивает инфракрасный сенсор. Кроме того, гарнитура поддерживает сенсорное управление (пауза, воспроизведение музыки, соединение по вызову, голосовой помощник и т. д.).
Что касается функциональности, то Xiaomi Mi Air 2 SE автоматически синхронизируются с оболочкой MIUI от Xiaomi. При открытии зарядного кейса на экране телефона появится интерфейс подключения гарнитуры. После подключения пользователь может проверить мощность гарнитуры и уровень заряда батареи.
Наушники могут проработать пять часов на одном заряде. При наличии зарядного чехла время автономной работы достигает 20 часов. Цена Xiaomi Mi Air 2 SE - $24 (1700 руб.). Они должны появиться в продаже 19 мая.
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