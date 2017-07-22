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Раскрыты характеристики будущих процессоров Intel «Alder Lake» LGA1700 с поддержкой DDR5

14 мая 2020, 17:25


Буквально считанные недели прошли после выпуска новых процессоров линейки Intel Comet Lake, как в сети уже появилась неофициальная информация, относящася к моделям процессоров, которые войдут в будущие линейки «Rocket Lake» и «Alder Lake».

Линейка «Rocket Lake» станет основой для формирования процессоров Intel серии Core 11-го поколения. Они будут устанавливаться в сокеты LGA1200.

По слухам, эти процессоры будут представлять собой обновленные модели Intel «Willow Cove», выпущенные на 14 нм техпроцессе; числом ядер будет доходить до 8. Выпуск этих моделей отражает тактику Intel - активно продавать на рынке высокопроизводительные настольные процессоры с высокими тактовыми частотами, которые пользуются повышенным спросом для игр и поэтому любимы геймерами.

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По данным, опубликованным китайским порталом PTT, в линейке «Rocket Lake» запленирован выпуск трех моделей процессоров, которые будут отличаться между собой тепловым пакетом. Это будут 8-ядерные модели с TDP 95 Вт; а также 8-, 6- и 4-ядерные процессоры c TDP 80 Вт и TDP 65 Вт.





Для топовой модели 95 Вт (PL1) пороги мощности PL2 и PL4 установлены равными 173 Вт и 251 Вт, соответственно; время Tau поддержки процессором повышенной мощности до сброса до номинального режима составляет 56 секунд.

Процессор средней мощности TDP 80 Вт имеют следующие характеристики: PL2 - 146 Вт, PL3 - 191 Вт и PL4 - 251 Вт, Tau - 28 секунд.

Для малдшей серии 65 Вт эти показатели раны: PL2 - 128 Вт, PL3 - 177 Вт, PL4 - 251 Вт, Tau - 28 секунд.

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В появившемся отчете также сообщается, что новый сокет Intel LGA1700, предназначенный под процессоры «Alder Lake», с высокой долей вероятности будет поддерживать память DDR5.
По данным информированного источника (@Chiakokhua), процессоры «Alder Lake-S» смогут работать с памятью DDR5 на скоростях, обеспечивающих производительность 4800 GT/s (гиго-транзакций/сек) (эталонный). Это - данные для одноканального доступа 1DPC (один DIMM на канал или одноранговые модули DIMM на канал). При двухканальном доступе 2DPC (два модуля DIMM на один канал или один двухранговый модуль DIMM на канал) контроллеры памяти способны показать производительность не выше 4000 GT/s.

Разгон процессоров возможен в обоих случаях.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".


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