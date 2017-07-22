Samsung и SK Telecom представили смартфон с квантовым шифрованием
14 мая 2020, 18:06
Samsung и SK Telecom представили первый в мире смартфон 5G с квантовым генератором случайных чисел (QRNG). Смартфон, по сути, является ребрендингом Galaxy A71 5G, но помимо базовых функций современного смартфона оснащен технологией квантового шифрования.
Обычные генераторы случайных чисел используются для входа в различные службы смартфонов, такие как платежные платформы и двухфакторная аутентификация. Такие системы могут легко обойти профессиональные взломщики, а вот с квантовым шифрованием такое не пройдет.
Новый смартфон оснащен чипом QRNG - самым маленьким в мире (всего 2,5 мм на 2,5 мм). Он использует светодиод и CMOS-датчик изображения. Светодиод излучает "шум изображения", а CMOS-датчик фиксирует его квантовую случайность, используя эти непредсказуемые шаблоны для создания действительно случайных числовых строк. По словам SK Telecom, нет никаких технологий, которые могут взломать это, что делает Galaxy Quantum одним из самых безопасных телефонов на рынке.
Сам телефон оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Основная камера включает в себя 64-мегапиксельный основной сенсор, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, а также датчик глубины и макросъемки по пять мегапикселей каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя.
На борту чипсет Exynos 980, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддержка Wi-Fi, GPS, 5G, LTE, Bluetooth 5.0, NFC и многое другое. Смартфон появится на рынке 22 мая по цене около $530 (40 000 руб.).
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