Новый 65-дюймовый телевизор Honor Smart TV будет оснащен технологией MEMC
14 мая 2020, 18:23
18 мая компания Honor запланировала запуск новой линейки устройств Smart Life. Ожидается, что среди представленных образцов будет показан новый умный телевизор компании Honor Smart TV. Разработчик подтвердил, что эта модель будет оснащена технологией MEMC.
MEMC (Motion Estimation / Motion Compensation) - это технология для динамической компенсации качества изображения. Она призвана сделать картинку на экране более плавной, а детали изображения более четкими.
MEMC не такая уж новая технология. Она поставляется на рынок в сегменте высококачественных телевизоров уже достаточно давно. Ожидалось, что в самом ближайшем будущем Honor присоединится к этой гонке. 65-дюймовый Smart TV, который будет показан на днях, это как раз и есть та самая модель.
В то же время MEMC иногда печально называют «эффектом мыльной оперы». Эффект, который вносит технология MEMC, заключается в сглаживании движения. Это достигается за счет искусственного добавления кадров к видео, имеющих более низкую частоту. В результате на выходе получается видео с более высокой частотой кадров, что придает картинке плавный эффект при просмотре.
Однако по мнению некоторых зрителей, итоговая картинка становится похожей на то, когда идет просмотр «мыльной оперы». Все приукрашено, и нет того шарма, который закладывал режиссер.
Поэтому против применения этой технологии выступают многие режиссеры. Они считают, что такое вторжение имеет недостатки и искажает замысел художника. Считается, что стандартные фильмы, которые снимаются со скоростью 24 кадра в секунду, дают наилучший результат для просмотра.
В то же время, в наши дни уже даже смартфоны поставляются с этой функциональностью. Например, OnePlus продвигал его для модели OnePlus 8 Pro, хотя после запуска компания старалась обходить эту особенность стороной и не упоминать ее в своих рекламных материалах.
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