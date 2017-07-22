AMD ведет разработку новой линейки из 12 процессоров Ryzen G "Renoir" для настольных систем
14 мая 2020, 19:24
Исследовательская лаборатория Igor's Lab обнаружила в сети информацию, что AMD, возможно, ведет разработку новой линейки процессоров Ryzen G "Renoir" с интегрированной графикой для настольных систем. В линейку входит 12 моделей, по шесть с TDP 65 Вт и 35 Вт. В каждой группе TDP представлены образцы со следующим число ядер/потоков: 8/16, 6/12 и 4/8.
Для всех 12 чипов увеличены предельный уровень поддерживаемой мощности по сравнению с их мобильными аналогами. За базовую выбрана память DDR4-3200.
Тактовая частота графики iGPU может подниматься до 1,70-2,10 ГГц. Это позволяет ускорять графические расчеты, устраняя дефицит вычислительных блоков, который имеется у моделей Renoir по сравнению с его предшественником - Picasso/Raven Ridge - там их насчитывается до 11 CU.
Флагманом новой серии является 8-ядерный/16-поточный процессор с частотой турбо-разгона до 4,45 ГГц. Тактовая частота iGPU может подниматься до 2,10 ГГц, тактовые частоты питания показаны в таблице.
6-ядерный/12-поточный процессор способен разгоняться до частоты 4,30 ГГц с поддержкой разгона iGPU до 1,90 ГГц. 4-ядерная/8-поточная модель может разгоняться до 4,10 ГГц, разгон графического модуля iGPU до 1,70 ГГц.
Максимальные частоты разгона для процессоров с TDP 35 Вт в среднем на 200-300 МГц ниже, чем у процессоров с TDP 65 Вт. В то же время, более «холодные» процессоры лучше управляются питанием. В этом можно убедиться, если посмотреть значения по различным режимам P-состояния в таблице.
Разумеется, все модели маркируются под названием Ryzen серии 4000G.
Уже известно, что 8-ядерные модели будут называться Ryzen 7. Соответственно, 6-ядерные - Ryzen 5, 4-ядерные - Ryzen 3.