РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD ведет разработку новой линейки из 12 процессоров Ryzen G "Renoir" для настольных систем

14 мая 2020, 19:24


Исследовательская лаборатория Igor's Lab обнаружила в сети информацию, что AMD, возможно, ведет разработку новой линейки процессоров Ryzen G "Renoir" с интегрированной графикой для настольных систем. В линейку входит 12 моделей, по шесть с TDP 65 Вт и 35 Вт. В каждой группе TDP представлены образцы со следующим число ядер/потоков: 8/16, 6/12 и 4/8.

Ryzen G Renoir


Для всех 12 чипов увеличены предельный уровень поддерживаемой мощности по сравнению с их мобильными аналогами. За базовую выбрана память DDR4-3200.




Тактовая частота графики iGPU может подниматься до 1,70-2,10 ГГц. Это позволяет ускорять графические расчеты, устраняя дефицит вычислительных блоков, который имеется у моделей Renoir по сравнению с его предшественником - Picasso/Raven Ridge - там их насчитывается до 11 CU.

Флагманом новой серии является 8-ядерный/16-поточный процессор с частотой турбо-разгона до 4,45 ГГц. Тактовая частота iGPU может подниматься до 2,10 ГГц, тактовые частоты питания показаны в таблице.

Ryzen G Renoir


6-ядерный/12-поточный процессор способен разгоняться до частоты 4,30 ГГц с поддержкой разгона iGPU до 1,90 ГГц. 4-ядерная/8-поточная модель может разгоняться до 4,10 ГГц, разгон графического модуля iGPU до 1,70 ГГц.

Максимальные частоты разгона для процессоров с TDP 35 Вт в среднем на 200-300 МГц ниже, чем у процессоров с TDP 65 Вт. В то же время, более «холодные» процессоры лучше управляются питанием. В этом можно убедиться, если посмотреть значения по различным режимам P-состояния в таблице.

Ryzen G Renoir


Разумеется, все модели маркируются под названием Ryzen серии 4000G.

Уже известно, что 8-ядерные модели будут называться Ryzen 7. Соответственно, 6-ядерные - Ryzen 5, 4-ядерные - Ryzen 3.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".


Читайте также:

  • Раскрыты характеристики будущих процессоров Intel «Alder Lake» LGA1700 с поддержкой DDR5
  • Intel открыл эксклюзивное производство чипов «Ice Lake» 28 Вт для Apple
  • Тайны нового графического процессора NVIDIA Tesla A100 стали раскрываться
  • Intel представила процессоры Xeon W-1200 для рабочих станций начального уровня
  • Первые 5-нм процессоры появятся уже в этом году: дорожная карта на 2020-22 годы

    • следующая новость
    Epic Games бесплатно раздаёт Grand Theft Auto V в своем магазине

    предыдущая новость
    Новый 65-дюймовый телевизор Honor Smart TV будет оснащен технологией MEMC

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы
    Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 мая, 2020

    Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном в мире

    Zerodium временно приостанавливает покупки эксплойтов iOS из-за избытка заявок

    Epic Games бесплатно раздаёт Grand Theft Auto V в своем магазине

    AMD ведет разработку новой линейки из 12 процессоров Ryzen G "Renoir" для настольных систем

    Новый 65-дюймовый телевизор Honor Smart TV будет оснащен технологией MEMC

    Samsung и SK Telecom представили смартфон с квантовым шифрованием

    Раскрыты характеристики будущих процессоров Intel «Alder Lake» LGA1700 с поддержкой DDR5

    Анонс Xiaomi Mi Air 2 SE: беспроводные наушники стоимостью $24

    Линейка материнских плат MSI на чипсете AMD B550 засветилась в базе данных ЕЭК

    Более дешевый складной смартфон Huawei может выйти этой осенью

    Планшет Honor V6 получит флагманский чипсет Kirin 985 с поддержкой 5G

    Intel открыл эксклюзивное производство чипов «Ice Lake» 28 Вт для Apple

    Тайны нового графического процессора NVIDIA Tesla A100 стали раскрываться

    ASUS представила серию рабочих станций и новую материнскую плату

    В первые 11 минут продаж было куплено 10 тысяч Redmi K30 5G Racing Edition

    Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5

    Google тестирует поддержку RCS-чатов для Android-приложений

    MediaTek Dimensity 800+ представят 18 мая

    Mortal Kombat 11: обновление Aftermath нарастило геймплей новой брутальностью

    13 мая, 2020

    Детективная ролевая игра Disco Elysium может запускаться на компьютере 10-летней давности

    ССЫЛКИ