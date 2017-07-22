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Epic Games бесплатно раздаёт Grand Theft Auto V в своем магазине

14 мая 2020, 20:04


В магазине Epic Games стартовала масштабная распродажа, в рамках которой знаменитая игра Grand Theft Auto V начиная с сегодняшнего дня и до 21 мая будет раздаваться бесплатно. При условии, что пользователь установит на свой ПК и Mac приложение Epic Games Store.

Epic Games бесплатно раздаёт Grand Theft Auto V в своем магазине


Кроме бесплатной раздачи культовой Grand Theft Auto V в магазине доступны многие эксклюзивные игры со скидкой в 50 процентов. Это касается таких игр, как Control, Red Dead Redemption 2 и The Outer Worlds. Кроме того, Epic Games дарит купон, с помощью которого можно получить скидку в $10 (750 рублей) на игры стоимостью $14 (1000 рублей) и более. После покупки с помощью купона активируется еще один с таким же номиналом.




Как сообщили журналисты Engadget, после объявления об акции в магазин хлынула толпа желающих, что существенно сказалось на его доступности. Во всяком случае, когда туда попытались попасть журналисты, магазин выдал ошибку 500.

Напомним, что Epic Games сегодня анонсировала Unreal Engine 5, который является следующим поколением знаменитого игрового движка. На видео, представленном компанией, демонстрируется игра, которая потрясает качеством графики и больше напоминает кино, чем видеоигру. Эти возможности будут доступны на грядущих игровых консолях Sony PlayStation 5 и Xbox Series X.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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