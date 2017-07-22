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Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном в мире

14 мая 2020, 20:45




Отчет о результатах исследования за первый квартал, опубликованный Strategy Analytics, показывает, что Samsung Galaxy A51 находится на вершине мирового рынка смартфонов в первом квартале 2020 года по объему чистой отгрузки.

Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном в мире


Согласно данным Strategy Analytics, Samsung отгрузила в общей сложности 6 миллионов Galaxy A51, захватив 2,3 процента рынка. Galaxy A51 был выпущен Samsung в декабре прошлого года и является премиальной моделью среднего класса. Серия A - это ответ Samsung на падение собственных продаж, вызванное появлением более дешевых китайских моделей смартфонов. Обновленная серия Galaxy A и другие линейки среднего уровня имели огромный успех. SA говорит, что Galaxy A71 (4G) популярен во всех регионах, особенно в Европе и Азии.

Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном в мире


Бюджетная модель Redmi 8 занимает второе место среди самых продаваемых моделей с долей рынка 1,9 процента. Исследовательская фирма раскрыла, что линейка смартфонов Redmi очень хорошо продается в Индии и Китае, а также начинает покорять европейский рынок.

Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном в мире


Samsung Galaxy S20+ занял третью позицию с долей в 1,7 процента. Флагман Samsung - это, в частности, единственная супер-премиальная модель, которая появилась в первой шестерке рейтинга.

По данным Strategy Analytics, глобальные поставки смартфонов достигли в общей сложности 275 миллионов единиц в I квартале 2020 года. Сегмент Android занимал 86 процентов доли от всех смартфонов, отгруженных по всему миру в этом квартале.



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