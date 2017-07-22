Microsoft приобрела компанию Metaswitch Networks - ведущего разработчика ПО для телекоммуникаций
14 мая 2020, 22:54
Сегодня Microsoft объявила о подписании финального соглашения о приобретении компании Metaswitch Networks - частной британской компании, занимающейся проектированием, разработкой, производством и продажей телекоммуникационного ПО поставщикам услуг связи, производителям оборудования и крупным предприятиям. Сумма сделки не разглашается.
Компания Metaswitch была основана в 1981 году бывшими сотрудниками компании IBM. Первые годы компания занималась разработкой сетевой архитектуры IBM Systems Network Architecture (SNA). Затем она переключилась на разработку сетевого ПО протокольного уровня.
В настоящее время в Metaswitch работает около 700 сотрудников. Она является разработчиком критически важного сетевого ПО, ведущим провайдером программных решений по виртуализации сетей. Она также занимается разработкой операторских решений для обработки голоса, данных и коммуникационных средств.
Компания Metaswitch поставляет продукты и решения по всему миру для более чем 1000 поставщиков услуг связи и поставщиков сетевого оборудования.
Как заявил в своем твиттере Мартин Лунд, генеральный директор Metaswitch Networks, в настоящее время главную ценность их компании представляют программные решения, помогающие телеком-операторам осуществлять собственные развертывания в облаке, в сети 5G. Предлагаемое ПО помогает обслуживать новые сетевые архитектуры по всему периметру и глубине.
Интерес Microsoft в этом приобретении раскрыл Юсеф Халиди, корпоративный вице-президент Azure. Он заявил, что Microsoft активно занимается сейчас разработкой сверхвысокопроизводительных облачных коммуникационных программ. Microsoft рассчитывает найти в лице Metaswitch уже готовые решения для телекоммуникационной отрасли.
Было отмечено также, что Microsoft намерена использовать приобретаемые технологии для наращивания платформы Azure и сетевых возможностей, обеспечивая их безопасность, эффективность и устойчивое развитие экосистемы.
Отметим, что в последнее время Microsoft активно занималась приобретением новых компаний. Так, в марте она объявила о приобретении Affirmed Networks - лидера индустрии виртуализации мобильных сетей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".