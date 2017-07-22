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Microsoft приобрела компанию Metaswitch Networks - ведущего разработчика ПО для телекоммуникаций

14 мая 2020, 22:54


Сегодня Microsoft объявила о подписании финального соглашения о приобретении компании Metaswitch Networks - частной британской компании, занимающейся проектированием, разработкой, производством и продажей телекоммуникационного ПО поставщикам услуг связи, производителям оборудования и крупным предприятиям. Сумма сделки не разглашается.

Компания Metaswitch была основана в 1981 году бывшими сотрудниками компании IBM. Первые годы компания занималась разработкой сетевой архитектуры IBM Systems Network Architecture (SNA). Затем она переключилась на разработку сетевого ПО протокольного уровня.

Microsoft


В настоящее время в Metaswitch работает около 700 сотрудников. Она является разработчиком критически важного сетевого ПО, ведущим провайдером программных решений по виртуализации сетей. Она также занимается разработкой операторских решений для обработки голоса, данных и коммуникационных средств.

Компания Metaswitch поставляет продукты и решения по всему миру для более чем 1000 поставщиков услуг связи и поставщиков сетевого оборудования.

Как заявил в своем твиттере Мартин Лунд, генеральный директор Metaswitch Networks, в настоящее время главную ценность их компании представляют программные решения, помогающие телеком-операторам осуществлять собственные развертывания в облаке, в сети 5G. Предлагаемое ПО помогает обслуживать новые сетевые архитектуры по всему периметру и глубине.




Интерес Microsoft в этом приобретении раскрыл Юсеф Халиди, корпоративный вице-президент Azure. Он заявил, что Microsoft активно занимается сейчас разработкой сверхвысокопроизводительных облачных коммуникационных программ. Microsoft рассчитывает найти в лице Metaswitch уже готовые решения для телекоммуникационной отрасли.

Было отмечено также, что Microsoft намерена использовать приобретаемые технологии для наращивания платформы Azure и сетевых возможностей, обеспечивая их безопасность, эффективность и устойчивое развитие экосистемы.

Отметим, что в последнее время Microsoft активно занималась приобретением новых компаний. Так, в марте она объявила о приобретении Affirmed Networks - лидера индустрии виртуализации мобильных сетей.



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