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Анонс Logitech Zone Wired: проводная гарнитура для удаленной работы

15 мая 2020, 08:45




Компания Logitech представила новую проводную гарнитуру Zone Wired, которая станет отличным помощником людям, вынужденным работать на дому. Это проводная версия известной беспроводной гарнитуры Zone, которая также сертифицирована для Google Meet и Google Voice в дополнение к сертификации Microsoft Teams.

Анонс Logitech Zone Wired


Как отмечают в Logitech, новинка позволит ее обладателю чувствовать себя комфортно даже в помещении с множеством людей. Благодаря функции шумоподавления и наличию двойного микрофона, пользователь сможет спокойно принимать звонки и отвечать на них, не отвлекаясь на посторонний шум в его комнате. Даже если за спиной шумно играют дети.

Анонс Logitech Zone Wired


Logitech Zone Wired оснащена специальной силиконовой подушкой для удобства пользователя, а амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают исключительно удобную посадку гарнитуры. Это дает возможность комфортно работать с устройством на протяжении целого рабочего дня.

Анонс Logitech Zone Wire


Наличие мощных 40-мм драйвером обеспечит четкий звук. Микрофон установлен на удобном держателе и поддерживает функцию отключения при повороте вверх. В любой момент пользователь может быстро отключить звук, тем самым гарантируя себе полную конфиденциальность. О включении этой функции подскажет индикатор на пульте управления.

Устройство сертифицировано Microsoft Teams, а значит пользователь сможет запустить эту программу одним нажатием клавиши на пульте гарнитуры. Zone Wired также работает с популярными приложениями для видеозвонков, такими как Cisco Jabber, BlueJeans и GoToMeeting.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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