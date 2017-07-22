Компания Logitech представила новую проводную гарнитуру Zone Wired, которая станет отличным помощником людям, вынужденным работать на дому. Это проводная версия известной беспроводной гарнитуры Zone, которая также сертифицирована для Google Meet и Google Voice в дополнение к сертификации Microsoft Teams.
Как отмечают в Logitech, новинка позволит ее обладателю чувствовать себя комфортно даже в помещении с множеством людей. Благодаря функции шумоподавления и наличию двойного микрофона, пользователь сможет спокойно принимать звонки и отвечать на них, не отвлекаясь на посторонний шум в его комнате. Даже если за спиной шумно играют дети.
Logitech Zone Wired оснащена специальной силиконовой подушкой для удобства пользователя, а амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают исключительно удобную посадку гарнитуры. Это дает возможность комфортно работать с устройством на протяжении целого рабочего дня.
Наличие мощных 40-мм драйвером обеспечит четкий звук. Микрофон установлен на удобном держателе и поддерживает функцию отключения при повороте вверх. В любой момент пользователь может быстро отключить звук, тем самым гарантируя себе полную конфиденциальность. О включении этой функции подскажет индикатор на пульте управления.
Устройство сертифицировано Microsoft Teams, а значит пользователь сможет запустить эту программу одним нажатием клавиши на пульте гарнитуры. Zone Wired также работает с популярными приложениями для видеозвонков, такими как Cisco Jabber, BlueJeans и GoToMeeting.
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