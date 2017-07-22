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TSMC готова инвестировать $12 млрд в строительство фабрики по производству 5-нм чипов в США

15 мая 2020, 09:09


В последнее время шло бурное обсуждение того, что правительство США настоятельно рекомендует тайваньской компании TSMC построить на территории США технологическое производство для выпуска «самых передовых разработок, которыми сейчас занимается тайваньский вендор». Можно не сомневаться, что правительство США оказало крайне существенную поддержку TSMC и сделало то, чтобы от сделанного предложения было невозможно отказаться. В результате сегодня тайваньский производитель чипов сделал официальное заявление.

Сегодня TSMC официально объявила, что достигнуто взаимопонимание и поддержка со стороны федерального правительства США. В результате TSMC заявляется, что построит современный завод по производству полупроводников в шт. Аризона и будет выпускать там современные полупроводниковые изделия.

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По имеющимся сведениям, завод в Аризоне будет выпускать полупроводниковые пластины (wafer) на базе 5-нм технологии TSMC. Эти пластины являются полуфабрикатом в технологическом процессе производства полупроводниковых приборов, микросхем и фотогальванических элементов. Пластины представляют собой массив полупроводниковых структур с насечками для их последующего разлома. С помощью алмазного инструмента пластина разламывается на отдельные кристаллы (чипы), из которых изготавливаются процессоры.

Планируемая производственная мощность завода в Аризоне - выпуск 20 000 пластин в месяц. Для работы завода будут привлечены более 1600 специалистов высокотехнологичного профессионального уровня. Запуск завода станет отправной точкой для создания в стране многих тысяч других рабочих мест в полупроводниковой экосистеме в США. Они неизбежно появятся для дальнейшего использования готовых «полуфабрикатов» из Аризоны.




Согласно графику TSMC, строительство завода по производству микросхем в США начнется в 2021 году. Запуск производства пластин должен произойти в 2024 году. Общие расходы TSMC на весь проект, включая капитальные затраты на строительство, оценивается в $12 млрд. Деньги будут потрачены за период с 2021 по 2029 гг.

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В настоящее время у TSMC уже есть два завода в США: один в г. Камасе и другой в г. Вашингтоне. Кроме того, компания открыла дизайнерские центры в Остине, Техасе, Сан-Хосе и Калифорнии. Аризонский завод станет второй производственной базой TSMC в США. Однако это будет первая производственная база компании, которая будет заниматься действительно передовыми технологическими проектами.

Однако эксперты отмечают, что фабрика в США будет работать с 5-нм чипами только в 2024 г. В то же время у TSMC уже сейчас создается технологическая база для выпуска полупроводников по нормах 3 нм, в разработке находятся технологии уровня 2 нм. Поэтому некоторые уже высказывают мнение, что к 2024 году технологические нормы 5 нм не будут настолько продвинутыми по сравнению с 3- или 2-нм процессами.



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