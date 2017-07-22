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MSI представила новую серию систем жидкостного охлаждения

15 мая 2020, 10:30




MSI сегодня анонсирует новые системы жидкостного охлаждения ПК серии MAG CORELIQUID, включающие в себя модели MAG CORELIQUID 360R, MAG CORELIQUID 360RH, MAG CORELIQUID 240R и MAG CORELIQUID 240RH. Как отмечают в компании, эти системы охлаждения выполнены из высококачественных материалов и способны обеспечить высокую эффективность охлаждения даже в суровых условиях.

MAG CORELIQUID


Для уменьшения шума насос теперь интегрирован в радиатор. Кроме того в сердечник насоса встроен прочный трехфазный двигатель, что минимизирует вибрации и продлевает срок службы системы охлаждения. Конструкция MAG CORELIQUID предусматривает наличие трехслойной пластиковой трубки с усиленной сеткой снаружи для обеспечения устойчивости.

MAG CORELIQUID


Агрессивный дизайн серии подкреплен наличием ARGB-подсветки, а наличие болванки с возможностью поворота на 270 градусов позволяет устанавливать пластину охлаждения в любом удобном пользователю положении.

MAG CORELIQUID


В комплекте с серией MAG CORELIQUID поставляется MPG MAX iHUB. С его помощью можно аккуратно уложить кабели ПК и выбрать световые эффекты подсветки. Кроме того, синхронизация MPG MAX iHUB с материнской платой MSI через Dragon Center позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов.



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