MSI сегодня анонсирует новые системы жидкостного охлаждения ПК серии MAG CORELIQUID, включающие в себя модели MAG CORELIQUID 360R, MAG CORELIQUID 360RH, MAG CORELIQUID 240R и MAG CORELIQUID 240RH. Как отмечают в компании, эти системы охлаждения выполнены из высококачественных материалов и способны обеспечить высокую эффективность охлаждения даже в суровых условиях.
Для уменьшения шума насос теперь интегрирован в радиатор. Кроме того в сердечник насоса встроен прочный трехфазный двигатель, что минимизирует вибрации и продлевает срок службы системы охлаждения. Конструкция MAG CORELIQUID предусматривает наличие трехслойной пластиковой трубки с усиленной сеткой снаружи для обеспечения устойчивости.
Агрессивный дизайн серии подкреплен наличием ARGB-подсветки, а наличие болванки с возможностью поворота на 270 градусов позволяет устанавливать пластину охлаждения в любом удобном пользователю положении.
В комплекте с серией MAG CORELIQUID поставляется MPG MAX iHUB. С его помощью можно аккуратно уложить кабели ПК и выбрать световые эффекты подсветки. Кроме того, синхронизация MPG MAX iHUB с материнской платой MSI через Dragon Center позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов.
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