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15 мая 2020, 11:20
Новый смартфон Redmi 5G с номером модели M2004J7AC был сертифицирован компанией TENAA в Китае. Если вспомнить ранние утечки, то, скорее всего, под этим обозначением скрывается новый Redmi Note 10 5G.
По данным TENAA, смартфон оснащен 6,57-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+. Под капотом чипсет MediaTek Dimensity с 8-ядерным процессором. К сожалению, полное название чипсета не указано, но, судя по тактовой частоте до 2,6 ГГц, им может оказаться пока не анонсированный Dimensity 820. Телефон может быть представлен в конфигурациях 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить до 2 ТБ за счет карты microSD.
Смартфон имеет тройную камеру, представленную 48-мегапиксельным основным датчиком, а также датчиком глубины и ультра-широкоугольным объективом. Фронтальная камера получит разрешение 16 мегапикселей.
На борту также сканер отпечатков пальце, инфракрасный датчик, поддержка двух SIM, аудиоразъем 3,5 мм, поддержка 5G (SA / NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, порт USB Type-C. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.
Остается загадкой, на основе какой SoC от построен. В прошлых утечках сообщалось, что Redmi Note 10 5G будет использовать MediaTek Dimensity 800, но тактовая частота сертифицированного телефона достигает 2,6 ГГц, а максимальная частота Dimensity 800 ограничена 2 ГГц. Недавно MediaTek объявила, что она представит новый чип Dimensity на мероприятии 18 мая в Китае, и это, по слухам, будет Dimensity 820.
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