Компания MSI представила серии корпусов для персональных компьютеров MPG GUNGNIR 110 и MAG VAMPIRIC 100. Первая линейка представлена моделями MPG GUNGNIR 110R, MPG GUNGNIR 110M и MPG GUNGIR 111. Как отмечают в компании эти корпуса разработаны для мощных игровых систем и сочетают в себе функциональность и удобство.
Все три модели предлагают гибкость и синергию с остальной частью хорошо налаженной игровой экосистемы MSI. Панели из закаленного стекла продемонстрируют всю мощь начинки ПК. Конструкция предусматривает установку до шести вентиляторов, а под верхней крышкой расположен съемный пылевой фильтр.
Основное отличие между моделями - это количество встроенных вентиляторов на борту.
Кроме того, сегодня была презентована серия корпусов MAG VAMPIRIC 100. Сколько моделей будет представлено в этой серии пока неизвестно. Ясно, что конструкция будет предусматривать наличие панели из закаленного стекла, RGB-подсветку, сетчатую панель для лучшей вентиляции, а также съемный магнитный пылевой фильтр.
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