У фанатов игры Resident Evil: Resistance появилась уникальная возможность играть за самого культового монстра франшизы. Вместе с последним обновлением игры у геймеров появилась возможность использовать Немезиса в качестве игрового персонажа в многопользовательском режиме. Кроме того, в игру добавлен бывший российский спецназовец Николай Гиноваеф (Зиновьев).
Спецназовец Николай в игре будет исполнять роль вдохновителя, который может ставить ловушки и натравливать на них монстров. Если пользователь решит играть за Николая, он сможет управлять Немезисом, чтобы выследить выживших. Также теперь можно использовать установленное на камеру огнестрельное оружие и трекеры, чтобы следить за выжившими.
Тим Тури из PlayStation команды RE 3 и Resistance рассказал о том, как они переработали Немезиса для новой аудитории. Теперь у этого персонажа есть новый наряд и новая способность заражать зомби паразитами. И это все в дополнение к тому, что он владеет ракетной установкой настолько мощной, что она может уничтожить целые команды выживших сразу. Бесплатное обновление с Немезисом и Николаем теперь доступно для загрузки.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".