РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Немезис стал игровым персонажем в Resident Evil: Resistance

15 мая 2020, 13:34




У фанатов игры Resident Evil: Resistance появилась уникальная возможность играть за самого культового монстра франшизы. Вместе с последним обновлением игры у геймеров появилась возможность использовать Немезиса в качестве игрового персонажа в многопользовательском режиме. Кроме того, в игру добавлен бывший российский спецназовец Николай Гиноваеф (Зиновьев).

Немезида стал игровым персонажем в Resident Evil: Resistance


Спецназовец Николай в игре будет исполнять роль вдохновителя, который может ставить ловушки и натравливать на них монстров. Если пользователь решит играть за Николая, он сможет управлять Немезисом, чтобы выследить выживших. Также теперь можно использовать установленное на камеру огнестрельное оружие и трекеры, чтобы следить за выжившими.

Немезида стал игровым персонажем в Resident Evil: Resistance


Тим Тури из PlayStation команды RE 3 и Resistance рассказал о том, как они переработали Немезиса для новой аудитории. Теперь у этого персонажа есть новый наряд и новая способность заражать зомби паразитами. И это все в дополнение к тому, что он владеет ракетной установкой настолько мощной, что она может уничтожить целые команды выживших сразу. Бесплатное обновление с Немезисом и Николаем теперь доступно для загрузки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Epic Games бесплатно раздаёт Grand Theft Auto V в своем магазине/B>
  • Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5
  • Mortal Kombat 11: обновление Aftermath нарастило геймплей новой брутальностью
  • Детективная ролевая игра Disco Elysium может запускаться на компьютере 10-летней давности
  • Сильвен Лефевр перепрошил чип игрой "Doom" и запретил любое другое его применение

    • предыдущая новость
    NVIDIA объявила о выпуске процессора NVIDIA A100 на архитектуре Ampere, модуля DGX A100 и кластера DGX SuperPOD

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 мая, 2020

    Немезис стал игровым персонажем в Resident Evil: Resistance

    NVIDIA объявила о выпуске процессора NVIDIA A100 на архитектуре Ampere, модуля DGX A100 и кластера DGX SuperPOD

    MSI представила две серии корпусов для игровых ПК

    Большая утечка о Redmi Note 10 5G: чипсет MediaTek Dimensity 820 и до 8 Гбайт ОЗУ

    MSI представила новую серию систем жидкостного охлаждения

    TSMC готова инвестировать $12 млрд в строительство фабрики по производству 5-нм чипов в США

    Анонс Logitech Zone Wired: проводная гарнитура для удаленной работы

    14 мая, 2020

    Microsoft приобрела компанию Metaswitch Networks - ведущего разработчика ПО для телекоммуникаций

    Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном в мире

    Zerodium временно приостанавливает покупки эксплойтов iOS из-за избытка заявок

    Epic Games бесплатно раздаёт Grand Theft Auto V в своем магазине

    AMD ведет разработку новой линейки из 12 процессоров Ryzen G "Renoir" для настольных систем

    Новый 65-дюймовый телевизор Honor Smart TV будет оснащен технологией MEMC

    Samsung и SK Telecom представили смартфон с квантовым шифрованием

    Раскрыты характеристики будущих процессоров Intel «Alder Lake» LGA1700 с поддержкой DDR5

    Анонс Xiaomi Mi Air 2 SE: беспроводные наушники стоимостью $24

    Линейка материнских плат MSI на чипсете AMD B550 засветилась в базе данных ЕЭК

    Более дешевый складной смартфон Huawei может выйти этой осенью

    Планшет Honor V6 получит флагманский чипсет Kirin 985 с поддержкой 5G

    Intel открыл эксклюзивное производство чипов «Ice Lake» 28 Вт для Apple

    ССЫЛКИ