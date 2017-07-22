Слухи: чипсет Dimensity 800+ будет представлен как Dimensity 820
15 мая 2020, 14:22
Вчера MediaTek объявила, что планирует 18 мая представить новый чипсет серии Dimensity. Хотя компания не раскрывает, какой именно это чипсет, но есть сообщения, предполагающие, что это будет Dimensity 800+.
Однако, согласно последним данным, MediaTek Dimensity 800+ теперь переименован в MediaTek Dimensity 820. Также было выявлено, что чипсет будет работать с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц.
Поскольку новинка будет называться Dimensity 820, она будет лучше с точки зрения производительности и функциональных возможностей по сравнению с MediaTek Dimensity 800. Но чтобы узнать об этом больше, нам придется подождать официального запуска.
Dimensity 800, который был представлен ранее в этом году, представляет собой 7-нм чипсет, который состоит из четырех ядер Cortex A76 с тактовой частотой 2,0 ГГц, и четырех ядер Cortex A55 с частотой 2,0 ГГц. Он поддерживает разрешение экрана HD+ с частотой обновления до 90 Гц. Что касается памяти, он может поддерживать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x.
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