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Слухи: чипсет Dimensity 800+ будет представлен как Dimensity 820

15 мая 2020, 14:22


Вчера MediaTek объявила, что планирует 18 мая представить новый чипсет серии Dimensity. Хотя компания не раскрывает, какой именно это чипсет, но есть сообщения, предполагающие, что это будет Dimensity 800+.

чипсет Dimensity 800+ будет представлен как Dimensity 820


Однако, согласно последним данным, MediaTek Dimensity 800+ теперь переименован в MediaTek Dimensity 820. Также было выявлено, что чипсет будет работать с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц.




Поскольку новинка будет называться Dimensity 820, она будет лучше с точки зрения производительности и функциональных возможностей по сравнению с MediaTek Dimensity 800. Но чтобы узнать об этом больше, нам придется подождать официального запуска.

Dimensity 800, который был представлен ранее в этом году, представляет собой 7-нм чипсет, который состоит из четырех ядер Cortex A76 с тактовой частотой 2,0 ГГц, и четырех ядер Cortex A55 с частотой 2,0 ГГц. Он поддерживает разрешение экрана HD+ с частотой обновления до 90 Гц. Что касается памяти, он может поддерживать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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