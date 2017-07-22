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Слухи: Apple готовится выпустить в этом году недорогой iPad на процессоре A12

15 мая 2020, 16:15


В этом году, пишет портал Macrumors, Apple собирается выпустить планшет iPad восьмого поколения, который будет оснащен чипсетом Apple A12. Источник, предоставивший информацию, со слов Macrumors, вызывает доверие своими предыдущими постами, которые подтверждались в дальнейшем.

Планшеты Apple iPad предыдущего, седьмого поколения были анонсированы в сентябре 2019 года. Рынок принял их достаточно прохладно. По сути выпущенная тогда модель представляла собой не очень существенное обновление предыдущей модели - планшета iPad шестого поколения. Обновление состояло в том, что был немного увеличен размер экрана до 10,2 дюйм и появились ряд новых аксессуаров. Вычислительная же часть осталась прежней и перешла от iPad шестого поколения. В модели был установлен процессор A10 Fusion.

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Вчера аналитик Apple, Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), заявил, что Apple работает над подготовкой к выпуску двух новых моделей iPad. Речь идет о 10,8-дюймовом устройстве типа iPad и 8,5- или 9-дюймовом устройстве типа iPad mini. Apple планирует выпустить новые планшеты iPad совсем скоро. Первая модель должна появиться во второй половине 2020 года, вторая - в первой половине 2021 года.




По словам Куо, развитие двух новых моделей iPad следует той же продуктовой стратегии, в которую вписывается iPhone SE. Она выражается в формуле: «выпуск популярных для рынка моделей по доступным ценам». В то же время в линейке Apple уже имеется недорогая модель iPad с диагональю экрана 10,2 дюйма. Поэтому неясно, планирует ли Apple представить планшеты с дисплеем большего размера или собирается увеличить доступный размер дисплея за счет уменьшения лицевой рамки?

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Если не обращать внимание на слухи, было бы разумно ожидать в этом году выпуск нового iPad начального уровня. Это логично, потому что данное устройство регулярно каждый год обновлялось, и это продолжалось на протяжении последних трех лет.

Кроме того, чип A10 впервые появился в моделях iPhone 7 и 7 Plus. Сегодня уже пора ожидать, что Apple поднимет производительность процессора в своем самом доступном планшете iPad. Чип A12 впервые появился в iPhone XS, XS Max, XR и версиях AirPad Air и Mini Mini 2019 года.

В последние недели анонимный твиттер-источник «L0vetodream» сообщил, что Apple задержала выпуск некоторых своих продуктов, включая новые модели iMac и чип A14. Он также намекнул, что в 2021 году может выйти 14-дюймовы MacBook Pro.



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