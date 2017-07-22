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Анонс Samsung Galaxy A21s: доступный смартфон с емкой батареей и отличной камерой

15 мая 2020, 16:40




Samsung наконец-то представила свой новый смартфон Galaxy A21s, о котором в последние недели было много разговоров, слухов и вбросов. Сегодня компания подтвердила, что новинка будет доступна в продаже со следующего месяца, а также рассказала о ее основных характеристиках.

Анонс Samsung Galaxy A21s


Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 пикселей). В левом верхнем углу экрана есть небольшое отверстие под фронтальную камеру, получившую разрешение 13 мегапикселей. Основная камера представлена четырьмя датчиками - это 48-мегапиксельный основной сенсор, ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей, а также датчики глубины и макросъемки по 2 мегапикселя каждый.

Под капотом чипсет Exynos 850 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц. Телефон будет продаваться в трех конфигурациях памяти - 3 ГБ/32 ГБ, 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/64 ГБ. Расширить хранилище можно до 512 ГБ за счет карты microSD.

Анонс Samsung Galaxy A21s


Смартфон получил емкую батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Samsung Galaxy A21s должен появиться в продаже 19 июня, но цену на устройство компания не раскрывает. Однако, если верить предыдущим утечкам, цена смартфона должна не сильно превышать планку в $200 (15 000 рублей), что очень неплохо, учитывая какие характеристики предлагает этот гаджет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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