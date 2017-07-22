Samsung наконец-то представила свой новый смартфон Galaxy A21s, о котором в последние недели было много разговоров, слухов и вбросов. Сегодня компания подтвердила, что новинка будет доступна в продаже со следующего месяца, а также рассказала о ее основных характеристиках.
Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 пикселей). В левом верхнем углу экрана есть небольшое отверстие под фронтальную камеру, получившую разрешение 13 мегапикселей. Основная камера представлена четырьмя датчиками - это 48-мегапиксельный основной сенсор, ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей, а также датчики глубины и макросъемки по 2 мегапикселя каждый.
Под капотом чипсет Exynos 850 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц. Телефон будет продаваться в трех конфигурациях памяти - 3 ГБ/32 ГБ, 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/64 ГБ. Расширить хранилище можно до 512 ГБ за счет карты microSD.
Смартфон получил емкую батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Samsung Galaxy A21s должен появиться в продаже 19 июня, но цену на устройство компания не раскрывает. Однако, если верить предыдущим утечкам, цена смартфона должна не сильно превышать планку в $200 (15 000 рублей), что очень неплохо, учитывая какие характеристики предлагает этот гаджет.
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