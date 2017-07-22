Instax добавила «Веселый режим» для печати через мини-принтер Instax mini link
15 мая 2020, 17:07
Instax добавила «Веселый режим» (Funny Mode) печати в мини-принтер Instax mini link. Функция запускает в работу опцию «Эскиз, редактирование и печать». Пользователь может придумать увлекательные или смешные преобразования с графикой и приятно повеселиться, сделав печать на компактном фирменном мини-принтере Instax mini link
С помощью новой функции можно загрузить режим развлечений (Funny Mode) и импортировать, например, заранее подготовленные эскизы, фото или рукописный текст. Фактически внутри реализован мини-Photoshop. В готовую картинку можно внести изменения, например, повернуть или масштабировать. Затем можно поместить эскиз на фотографию, подготовить к печати, и распечатать на мини-принтере.
Instax mini link - это замечательный носимый мини-принтер размером со смартфон. Он весит всего 209 г (без картриджа), имеет экран размером 62х46 мм для предварительного просмотра отпечатка. Есть несколько функций: «Печать кадра из видео», «Печать части снимка», «Печать фото с рамкой», «Печать коллажа», а также режим «Сюрприз», чтобы повеселиться, выбирая фото для печати.
В качестве рекламного примера Instax показала, как можно сделать эскиз из кошки. Готовый эскиз потом увеличить в программе, разместить в кадре вместе с человеком и распечатать в полный рост. Получилось забавно.
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