Компания AOC представила пять новых мониторов с разрешением Full HD - это три изогнутых монитора C27G2ZU, C27G2ZE и C32G2ZE и две плоские модели 24G2ZU, 24G2ZE. Новые монитора имеют несколько вариантов диагоналей - 23,8 дюйма, 27 дюймов и 31,5 дюйма. Они предлагают частоту обновления экрана 240 Гц. Все модели дополнительно оснащены FreeSync Premium с поддержкой LFC (Low Framerate Compensation).
Если говорить о представленных моделях отдельно, то в первую очередь стоит обратить внимание на изогнутые мониторы AOC C27G2ZU, C27G2ZE и C32G2ZE с диагоналями 27 и 31,5 дюйма. Эти игровые мониторы оснащены панелями VA, которые предлагают широкие углы обзора 178/178°, контрастность 3000:1 и широкую цветовую гамму (120% sRGB, 89% AdobeRGB и 85% NTSC). Модели 24G2ZU и 24G2ZE с диагоналями 23,8 дюйма оснащены панелями TN и технологией AMD FreeSync Premium.
Модели 24G2ZE, C27G2ZE и C32G2ZE ZE имеют опрокидываемую стойку с регулировкой. Их можно также прикрепиться к держателю VESA. Модели 24G2ZU и C27G2ZU в свою очередь, также оснащены регулируемой по высоте подставкой, встроенными динамиками и 4-портовым концентратором USB 3.2. Все модели имеют разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.
AOC C27G2ZU будет доступен в мае 2020 года за $278 (20 000 руб.), а C27G2ZE будет доступен в июне 2020 года за $300 (22 000 руб.). AOC 24G2ZE, 24G2ZU и C32G2ZE будут доступны в июле 2020 года по цене $326 (24 000 руб.), $350 (26 000 руб.) и $400 (30 000 руб.) соответственно.
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