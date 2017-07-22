Samsung к 30 сентября уничтожит все свои VR-приложения
15 мая 2020, 19:15
Samsung будет медленно закрывать свои приложения для обслуживания XR в течение следующих нескольких месяцев, пока они полностью не исчезнут к 30 сентября. Технический гигант говорит, что он закрывает сервис, потому что компания переосмысливает свой метод иммерсивного распространения видео, особенно учитывая, что Gear VR больше не выпускается.
Экосистема XR Samsung, которая состоит из нескольких приложений, дает пользователям возможность просматривать 360-градусные изображения и видео на своих телефонах и связывать свои VR-гарнитуры с мобильными устройствами.
Технологический гигант уже приостановил загрузку 360-градусного видео и премиальные покупки видео, а также больше не планирует выпускать никаких обновлений. Устройства Oculus, начиная с 30 июня, также больше не будут поддерживать приложение Samsung VR Video.
Наконец, Samsung отключит все учетные записи пользователей XR и удалит их данные 30 сентября. В тот же день, гарнитуры Samsung Gear VR и Windows Odyssey перестанут поддерживать приложение VR от Samsung. Тоже самое касается и Android-устройств.
Гибель экосистемы XR звучит как удар по тем, у кого все еще есть Gear VR, но решение Samsung точно не стало сюрпризом. Компания постепенно сворачивала работу своей системы VR начиная с 2019 года.