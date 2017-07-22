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Samsung к 30 сентября уничтожит все свои VR-приложения

15 мая 2020, 19:15


Samsung будет медленно закрывать свои приложения для обслуживания XR в течение следующих нескольких месяцев, пока они полностью не исчезнут к 30 сентября. Технический гигант говорит, что он закрывает сервис, потому что компания переосмысливает свой метод иммерсивного распространения видео, особенно учитывая, что Gear VR больше не выпускается.

Samsung к 30 сентября уничтожит все свои VR-приложения


Экосистема XR Samsung, которая состоит из нескольких приложений, дает пользователям возможность просматривать 360-градусные изображения и видео на своих телефонах и связывать свои VR-гарнитуры с мобильными устройствами.
Технологический гигант уже приостановил загрузку 360-градусного видео и премиальные покупки видео, а также больше не планирует выпускать никаких обновлений. Устройства Oculus, начиная с 30 июня, также больше не будут поддерживать приложение Samsung VR Video.



Наконец, Samsung отключит все учетные записи пользователей XR и удалит их данные 30 сентября. В тот же день, гарнитуры Samsung Gear VR и Windows Odyssey перестанут поддерживать приложение VR от Samsung. Тоже самое касается и Android-устройств.

Гибель экосистемы XR звучит как удар по тем, у кого все еще есть Gear VR, но решение Samsung точно не стало сюрпризом. Компания постепенно сворачивала работу своей системы VR начиная с 2019 года.



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