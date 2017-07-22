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Google собирается ввести запрет на показ «тяжелой» рекламы в браузере Chrome

15 мая 2020, 22:57


Google планирует упорядочить распространение рекламы и собирается навести порядок, введя «санкции» против «тяжелой» рекламы, которая чрезмерно использует системные ресурсы пользовательских устройств. Ущерб от появления такой рекламы можно наблюдать воочию. Размещение «тяжелой» рекламы на странице существенно замедляет ее навигацию, мешает просмотру контента.

Сейчас Google объявляет только о своем намерении и запуске подготовительного этапа. Google не называет конкретных мер, которые будут предприниматься против распространителей «тяжелой» рекламы. Вместо этого компания использует слово «штраф».

shutterstock


Google уже назвала предельные требования к рекламе. Выход за эти ограничения будет переводить ее в разряд «тяжелой» для браузера Chrome.

Например, объем загружаемого трафика для отдельной рекламы не должен превышать 4 Мбайт. Реклама не должна занимать ресурсы процессора более 15 секунд на любом отрезке ее показа в 30 секунд. К рязряду «тяжелой» будет попадать также реклама, использующая ресурсы процессора более 60 секунд.




По данным Google, рекламные объявления, превышающие установленные границы, составляют лишь 0,3% от всего текущего объема онлайн-рекламы. В то же время на «тяжелые» модули приходится 27% общего объема трафика данных, передаваемого по сети.

google_chrome_browser_update


Google и раньше боролся с «неправильной» рекламой. В частности, среди функции браузера Chrome уже имеется инструмент - блокировшик рекламы. Он блокирует показ рекламных сообщений, которые не соответствуют стандартам "Better Ads Standards" («Лучшие стандартные практики рекламы»), принятые ранее Google.

Google планирует развивать это направление постепенно. В течение ближайших нескольких месяцев будут проводиться только эксперименты с новой функцией внутри Chrome, будут отрабатываться различные сценарии взаимодействия с рекламой. К концу августа должна появиться стабильная версия Google Chrome, где инструмент блокировки начнет работать в полном объеме. Ожидается, что к этому времени создатели рекламных объявлений смогут адаптироваться к новым правилам.



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