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Камера флагманского смартфона Sony Xperia 1 II имеет профессиональные инструменты для управления съемкой

17 мая 2020, 15:15


В преддверии выпуска флагманского смартфона Xperia 1 II компания Sony выпустила ролик на своем YouTube-канале Sony Xperia, в котором профессиональный фотограф Ник Дидлик, имеющий 40-летний опыт работы в фотожурналистике и спортивной фотографии, рассказал о своих впечатлениях от работы с новым смартфоном, взяв для сравнения опыт съемки на профессиональную зеркальную камеру Sony Alpha.

смартфон Xperia 1 II


Профессиональные фотографы редко сравнивают зеркальные камеры со смартфоном в силу очевидной разницы в силе и возможностей их оптики. Дидлик сразу уточнил, что обычно он снимает камерой Sony Alpha 9 и не акцентировал внимание на оптике. Он постарался выделить в ролике сильные стороны съемки с помощью смартфона Sony, которые действительно нашел, отметив, что ему понравилось качество съемки, выполненной камерой Xperia 1 II.

Смартфон Sony Xperia 1 II - это первый телефон Sony, в котором используются стеклянные линзы Zeiss. Линзы Zeiss применяются уже давно и на других марках смартфонов, но то, что теперь и Sony решила попробовать их на смартфоне, говорит, что вендор нашел какие-то новые аргументы в пользу своего выбора. Sony всегда славилась очень трепетным отношением к качеству оптики, поэтому многие на рынке с нетерпением ждут новинку.




Как уже был сказано, Дидлик не сравнивает качество оптики Sony Alpha 9 и смартфона Xperia 1 II. Он обратил прежде всего внимание на приложение Photography Pro, которым Sony комплектует смартфон, предлагая использовать его взамен стандартного приложения для основной камеры из состава ОС. Достоинство программной новинки - предоставление полного контроля над ISO, скоростью затвора и балансом белого. Раньше такие средства управления можно было найти только в профессиональных зеркальных камерах.

Сама камера смартфона может снимать непрерывную серию высококачественных снимков со скоростью до 20 кадров в секунду с параллельной фокусировкой. Xperia 1 II имеет функцию слежения за глазами модели, отслеживая оптимальную фокусировку. Интересно отметить, что нейронная сеть обучена на отслеживание глаз не только человека, но и животных. Это сделано впервые для смартфонов.



Ожидается, что телефон будет иметь 6,5-дюймовую OLED-панель с разрешением 4K и соотношением сторон 21:9. Это позволит удобно просматривать сделанные кадры с экрана смартфона. Основная камера имеет 12-мегапиксельный сенсор IMX557 с диафрагмой f/1,7 и размером пикселя 1,8 мкм. Кроме того, имеются сверхширокоугольная 12-мегапиксельная камера Sony IMX363, 12-мегапиксельный телеобъектив Samsung ISOCELL S5K3T2 и 3D-датчик ToF, помогающий рассчитывать положение объектов во время быстрой съемки при движении объектов.

смартфон Xperia 1 II


Ожидалось, что выпуск Xperia 1 II произойдет на Тайване уже в начале мая. Но пока анонс не состоялся и перенесен на более поздний срок.



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