Creality CR30 Belt 3D вводит принцип непрерывности подачи заготовок для 3D-печати
17 мая 2020, 16:52
Компания Creality создала модель 3D-принтера CR30, которая отличается от предшественников важным изменением в технологии 3D-печати. CR30 вводит новый принцип непрерывности подачи заготовок. Это достигается за счет использования подвижной, «бесконечной» ленты, на которую устанавливаются заготовки. Благодаря подвижности конвейера, можно отказаться от принципа одиночной печати.
На первый взгляд - это очевидное дополнение. Появилась вращающаяся, «бесконечная» лента, перемещаемая вдоль продольной оси. Благодаря ей, создается непрерывная очередь из подаваемых заготовок, поддерживается последующая передача уже отпечатанных деталей на последующие стадии обработки.
Возможность «бесконечного» перемещения заготовок вдоль продольной оси подачи до сих пор отсутствовало в конструкциях 3D-принтеров. Это объяснялось применением принципа единичной печати. Изменение в конструкции 3D-принтера, внесенное компанией Creality, рассматривается как существенные дополнение к существующей технологии 3D-печати.
Максимальная температура, создаваемая в области сопла напыления принтера CR30, составляет 260 ⁰С. При таком нагреве этот принтер способен работать со всеми наиболее часто используемыми материалами для 3D-печати.
CR30 позволяет создавать, удалять и восстанавливать деталь на позиции печати без участия со стороны оператора. Необходимость для остановки процесса 3D-печати может возникнуть, только если потребуется установить новую печатную нить в принтер CR30, поменять сопла, перейти на другую форму обслуживания. В остальных случаях принтер CR30 может обслуживать процесс 3D-печати без остановок.
Несмотря на кажущуюся простоту, новый тип печати предполагает необходимость внесения существенных изменений в процесс 3D-печати. Для управления сейчас используется улучшенная версия программы Cura.
В настоящее время новый принтер CR30 находится на стадии альфа-тестирования и еще не готов к массовому внедрению.
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