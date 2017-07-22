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Facebook покупает GIPHY за $400 млн с целью наращивания экосистем WhatsApp и Instagram

17 мая 2020, 18:39


Facebook объявил о покупке компании GIPHY - поисковой системы для GIF-файлов. Сумма сделки не была объявлена компанией, однако буквально в тот же день медиа-агенство Axios заявило, что цена покупки составила $400 млн. Поскольку никто не опротестовал это заявление, слух был принят за достоверную правду.

Поисковый сервис GIF-анимаций GIPHY появился в 2013 году. Его соучредителями стали Алекс Чунг и Джейс Кук, которые создали стартап, позволяющий пользователям находить GIF-ки и использовать их по своему усмотрению. По началу казалось, что этот сервис никому не нужен: никто не собирался платить за пользование анимационными картинками - GIF-ками. Более того, модель монетизации GIF-ок отсутствовала в тот момент.

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«И свершилось чудо», - как сказал Карлсон. Оказалось, что уже в течение первой недели после создания GIPHY новый сервис привлек около одного миллиона пользователей. Вскоре GIPHY позволил пользователям публиковать, вставлять и делиться GIF-файлами на Facebook, на что тогда Facebook отреагировал запретом. Facebook заявил тогда, что никогда не разрешит постить GIF-ки через свой сервис, считая это противозаконным и нарушающим авторские права действием.

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Зачем же тогда сегодня компания покупает GIF-поисковик за $400 млн?

Ответ кроется в популярности GIPHY. По последним данным, ежедневно GIPHY выполняет запросы для более 700 млн пользователей, выдавая им более 10 млрд единиц контента. Возможностями GIPHY давно используются в приложениях семейства Facebook - WhatsApp, Messenger. Эти запросы составляют половину трафика сервиса GIPHY, причем наиболее значительная часть приходится на Instagram.




Что изменится после приобретения GIPHY?

После закрытия сделки пользователи смогут загружать GIF-файлы как и прежде, а разработчики и партнеры будут по-прежнему иметь доступ к API-интерфейсам GIPHY. Более того, что особенно: творческое сообщество GIPHY сможет продолжать создавать свой «отличный контент», и никто не собирается им препятствовать в этом.

Как заявили в Facebook, «объединяя Instagram и GIPHY, мы можем упростить людям поиск идеальных GIF-файлов и стикеров в Stories и Direct. Обе наши службы <имеются в виду WhatsApp и Instagram> являются сторонниками развития сообщества авторов и художников. Этот подход будет сохранен. Работая вместе, мы сможем упростить создание и распространение творческих произведений для всего мира».

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В Facebook уверены, что GIF-файлы и стикеры позволяют людям осмысленно и творчески выражать себя. Они видят позитив в том, как люди используют GIPHY сегодня. Данная сделка - это попытка создать новые условия ради объединения творческих способностей и таланта всемирной команды GIPHY с работой менеджеров Facebook ради ускорения того, как люди используют визуальное общение для связи друг с другом.



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