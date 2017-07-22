Apple придется заплатить по скандальному делу Throttlegate до $500 млн
17 мая 2020, 19:49
Судья Федерального округа Эдвард Давила (Edward Davila) огласил предварительное заключение суда, согласно которому на компанию Apple возлагается вина за преднамеренное замедление работы смартфонов, что повлекло за собой ущерб для их владельцев. Для урегулирования спора он предложил наложить на Apple штраф в размере до $500 млн. В результате можно говорить о скором приближении финала в этом затянувшему судебном разбирательстве против Apple, которое получило в США громкое название Throttlegate.
Еще в 2017 году Apple согласилось с обоснованностью выдвинутых против нее обвинений, полученных со стороны многочисленных пользователей iPhone. Они обвинили производителя смартфонов, что он преднамеренно замедлял работу iPhone через выпуск обновлений ОС.
История оказалась немного сложней. Оказалось, что через свои обновления Apple добавила внутрь ОС специальные функции, благодаря которым они замедляли работу смартфонов, а также преднамеренно ускоряли старение используемой им батареи. Когда пользователи сталкивались с признаками деградации в работе программ на своем iPhone, то Apple советовала им поменять устаревший iPhone на новый, что должно было избавить от проблем и восстановить производительность.
Когда владельцы смартфонов iPhone смогли доказать в суде, что Apple преднамеренно ухудшало характеристики смартфонов, а это было не просто естественный процесс, они добились того, чтобы Apple предложила всем пострадавшим заменить старую батарею на новую по льготной цене $20.
Однако такое решение не удовлетворило регулятора американского рынка. Он продолжил расследование и теперь вынесено предварительное заключение.
Судья Давила называет предложенные судом правила по урегулированию конфликта «справедливым, разумным и адекватным решение». Если после рассмотрения дела в Арбитражном суде сумма штрафа останется выше $310 млн, то большинство владельцев iPhone, скорее всего, получат компенсацию в размере около $25, а пострадавшие владельцы iPhone смогут рассчитывать на компенсацию в размере до $500.
Однако быстрого решения по этому вопросе ждать не стоит, предупредили судьи. Из-за пандемии COVID-19 выплаты могут быть отложены до декабря, а пострадавшие смогут получить компенсацию, вероятно, только в 2021 году.
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