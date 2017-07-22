Смарт-телевизор Honor Smart TV позволит смотреть старые фильмы и домашнее видео с наилучшим качеством
17 мая 2020, 21:19
18 мая компания Honor планирует анонсировать запуск линейки смарт-продуктов серии Smart Life. Ожидается, что на мероприятии будет представлено несколько устройств. Особое внимание будет уделено анонсу флагманского умного телевизора Honor Smart TV.
Несколько дней назад производитель уже обнародовал постер о своем флагманском продукте Honor Smart TV, рассказав, что там будет использоваться технология MEMC, более известная как технологии для сглаживания движений. Мы уже рассказывали ранее об этом в thg.ru/technews/20200514_182316.html новости, не забыв упомянуть, что эта функция неоднозначно воспринимается пользователями, а некоторые из них иногда называют ее «эффектом мыльной оперы».
Но Honor не остановился на достигнутом и опубликовал еще три тизера, относящиеся к новому флагманскому продукту - Honor Smart TV. Расскажем более подробно о них.
Первый тизер сообщает, что при показе контента в Honor Smart TV будет применяться технология ACM (Adaptive Contrast Management). Речь идет об специальной функции настройки контрастности и цветовой гаммы выводимой на экран картинки, которая будет динамически подстраиваться в зависимости от контента, воспроизводимого на экране. Как сообщает Honor, компания привлекла не только инженеров, но и художников и дизайнеров, чтобы добиться профессиональной настройки экрана для вывода подлинных живых цветов, отвечающих показываемой сцене.
Второй тизер сообщает, что в Honor Smart TV будет применяться новая технология SR (Super Resolution). Речь идет о технологии, позволяющей улучшать в режиме реального времени показ низкокачественного контента. Будут применяться улучшенные текстуры и повышаться детализация, чтобы сделать контент более ярким и качественным. Такой контент может появляться, например, при трансляции старых фильмов или при просмотре домашнего видео, отснятого с невысоким разрешением или при неправильно выбранных настройках. Применение этой технологии обещает довести содержимое с низким разрешением до более высокого качества.
И наконец, третий тизер показывает, что будущая модель смарт-телевизора Honor Smart TV будет оснащена шестью микрофонами. Они помогут управлять устройством с помощью голоса даже при большом удалении от устройства с любого ракурса. Таким образом, пользователям больше не понадобится постоянно носить с собой пульт в руках, чтобы управлять телевизором.
Производитель рассчитывает, что этот набор функций привлечет внимание к его модели, и покупатели оценят по достоинству его как премиальное предложение.
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