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Умные очки Apple могут быть анонсированы в марте или июне 2021 года

17 мая 2020, 23:28


В прошедшую субботу авторитетный аналитик Минг-Чи Куо высказал предположение, что давно обсуждаемые в слухах умные очки Apple Glasses будут выпущены в продажу не ранее 2022 года. Если этим планам суждено сбыться, то можно ожидать проведение анонса Apple уже в 2021 году. По имеющимся слухам, это должно произойти «в марте или июне 2021 года». Такой запас необходим, чтобы подготовить заранее рынок, а также запустить систему логистики для начала продаж в 2022 году.

Apple smart glasses


Выпуск умных очков Apple ожидался уже очень давно. Многие считали, что компания будет соревноваться с Google, которая уже в 2013 году анонсировала свою первую модель умных очков Google Glass. Многие тогда решили, что революция в области дополненной реальности началась, и Apple точно не упустит шанса, чтобы «догнать и перегнать» Google.

Но возникла «неожиданная» задержка с выпуском умных очков Apple. Многие связывали ее сначала с тем, что компания готовится не просто сделать «ответный шаг» против Google, а собирается побить соперника на рынке, предложив полноценный компект смарт-акссесуаров, состоящий из смарт-часов Apple Watch и смарт-очков Apple Glasses. Смарт-часы Apple Watch появились, а смарт-очки Apple Glasses так и остались без ответа.

Apple smart glasses


В то же время Google столкнулась с противодействием со стороны американских властей, которые увидели в Google Glasses угрозу для неконтролируемого распространения персональных данных и ввели законодательные ограничения на устройства этого типа, отнеся их к потенциально подпадающим под категорию шпионских. Apple отреагировала тем, что заявила о необходимости доработки технологий AR, отметив что пока продукты этого типа являются незрелыми.




Действительно в последующие годы Apple активно развивала AR-технологии, получила несколько патентов в этой области. Не так давно в iOS 11 была добавлена поддержка инструментария для разработчиков ARKit 3 SDK. С тех пор слухи о предстоящем выпуске умных очков Apple стали постепенно нарастать.

Apple smart glasses


Судя по всему, затяжной, за полтора года, анонс о предстоящем выпуске Apple Glasses продиктован желанием компании помочь разработчикам, чтобы дать им время для накопления опыта работы с платформой дополненной реальности и создания своих приложений. Раннее объявление также помогает управлять инфорацией на рынке и мешать распространению нелепых слухов, в чем Apple также заинтересована.

Однако недавно известный Джон Проссер недавно заявил, что скоро будет представлен прототип смарт-очков Apple. Это создает дополнительный интерес к теме.

Apple smart glasses


Следует принять к сведению, что Apple, по слухам, работает не просто над проектом умных очков, а ведет разработку сразу по двум отдельным проектам, относящимся к дополненной реальности: гарнитура, одеваемая на голову, и смарт-линзы для отображение AR-контента. Ожидается, что гарнитура будет выпущена заранее, до выхода смарт-очков.



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