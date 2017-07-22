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MediaTek представила чипсет Dimensity 820

18 мая 2020, 12:25


MediaTek представила свой новый мобильный чипсет Dimensity 820. Новинка получила поддержку 5G и должна появиться на смартфонах, которые будут презентованы в 2020 году.

MediaTek представила Dimensity 820


Смартфоны с 5G получили большое распространение в этом году, и производители начинают выпускать все более дешевые гаджеты с поддержкой сети пятого поколения, но для этого нужны недорогие комплектующие. Теперь же с появлением Dimensity 820 у производителей появился реальный шанс завалить рынок недорогими 5G-смартфонами.




По словам помощника генерального директора подразделения беспроводной связи MediaTek, доктора Янчи Ли, на основе Dimensity 1000 уже производят впечатляющие флагманские устройства 5G на ряде рынков. С новым Dimensity 820, смартфоны 5G станут еще доступнее. Dimensity 820 выделяется среди конкурентов, предлагая четыре высокопроизводительных ядра Arm Cortex-A76 с частотой 2,6 ГГц.

MediaTek представила Dimensity 820


Dimensity 820 поддерживает APU 3.0 MediaTek, что помогает обеспечить более мощные функции камеры. Благодаря Imagiq 5.0 и ISP смартфоны, которые поставляются с этим чипом, могут поддерживать камеры с четырьмя датчиками с разрешением до 80 мегапикселей. Этот чипсет также поддерживает видео 4K HDR, оптимизирован для игр и поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц.

Что касается связи, Dimensity 820 поддерживает глобальные сети 5G в Азии, Северной Америке, и Европе. Новый чип также предлагает более высокие средние скорости и бесшовную переключение между двумя зонами соединения 5G для наиболее надежного подключения на ходу. Несмотря на довольно впечатляющие заявленные характеристики, этот чипсет еще предстоит проверить боем, когда выйдут первые смартфоны на его основе. Тогда и станет ясно, сможет ли Dimensity 820 что-то противопоставить своим основным конкурентам в лице Snapdragon 765G и 768G.



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