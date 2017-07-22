SMIC готова начать массовое производство SoC для Huawei (HiSilicon) на 14-нм техпроцессе FinFET
18 мая 2020, 13:03
Международная компания SMIC объявила о начале массового производства 14-нм чипсетов, выпускаемых по технологии FinFET, для поставок HiSilicon, дочерней компании Huawei. Это решение было принято почти через месяц после того, как Huawei начала сокращать заказы для своего основного поставщика процессоров - компании TSMC, принимая во внимание действия Правительства США.
Компания SMIC, хотя и называет себя международной корпорацией Semiconductor Manufacturing International Corporation, фактически является государственным предприятием КНР. Китайское правительство вложило $2,25 млрд в создание производственных мощностей SMIC, по данным Bloomberg.
С другой стороны, хотя штаб-квартира SMIC находится в Шанхае, а ее основные производственные мощности располагаются на материковой части Китая, в состав компании входят производственные подразделения, размещенные в других странах, например, в Японии, Болгарии и даже США.
Согласно сделанному анонсу, SMIC будет поставлять HiSilicon процессоры Kirin 710A, представляющие собой обновленную версию модели Kirin 710 SoC, выпущенной в 2018 году. Эти процессоры относятся к SoC 4G-поколения, они предназначены для установки в смартфоны среднего класса, выпускаемые для бренда Huawei Honor. Выпускаемые изделия имеют конструкцию Arm big.LITTLE и построены на базе ядер Cortex A53 и Cortex A57.
Принятое решение имеет крайне важное значение не только для SMIC, но и для бизнеса Huawei. Компания Huawei попала сейчас в режим изоляции от передовых производителей процессоров, таких как TSMC. Это произошло из-за действий правительства США. Теперь судьба Huawei будет зависеть во многом от того, насколько быстро и успешно ее новый поставщик SMIC сумеет освоить литографические технологии производства процессоров следующего поколения 5G.
Новые технологии 5G обеспечивают 57% сокращение энергопотребления по сравнению с изделиями, выпускаемыми по технологии 14 нм FinFET. Отмечается, что планы SMIC уже предусматривают переход в скором будущем на техпроцессы 10 нм и 7 нм.
В то же время корпорация TSMC уже объявила, что прекращает получение новых производственных заказов от Huawei. В то же время, по словам источника, осведомленного в процедуре логистики, TSMC хотя и прекратила принимать новые заказы от Huawei, но по-прежнему продолжает производство чипсетов по ее заказам, которые были приняты до введения новых правил. Поставки процессоров TSMC в Huawei будут продолжаться до 3 квартала 2020 года.
Ситуация, однако, продолжает оставаться сложной. До сих пор на долю TSMC приходилось более 98% чипов для смартфонов, которые получала Huawei. Но это - удар не только по Huawei, но и по TSMC, для которой это был второй по значимости заказчик, после Apple.
В результате сложившейся ситуации Huawei выступило сегодня с официальным заявлением: «США используют свои собственные технологические возможности в попытке сокрушить отрасли за пределами своих границ», отмечается в нем. По мнению Huawei, правительство США решило действовать на свой страх и риск, игнорировало озабоченность, выраженную «многими компаниями и отраслевыми ассоциациями».
По оценкам Huawei, эти действия угрожают подорвать всю отрасль во всем мире. Это может затронут интересы более 3 млрд пользователей Huawei, а также создает риски для расширения, обслуживания и обеспечения непрерывной работы для коммуникационных сетей в 170 странах, общая стоимость которых оценивается в сотни миллионов долларов. По оценкам Huawei, этот кризис затронет не только область телекоммуникаций, а также широкий круг смежных отраслей.