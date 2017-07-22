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Смартфон Redmi 10X средней ценовой категории показал производительность, близкую к флагманской

18 мая 2020, 14:49


Буквально сразу после объявления компанией MediaTek о выпуске своего нового чипсета Dimensity 820 5G генеральный директор Redmi Лу Вейбинг выступил с официальным анонсом и сообщил о выпуске нового смартфона Redmi 10X. Он с гордостью заявил, что эта модель станет первым в мире телефоном, построенным на базе нового чипа Dimensity 820 5G.

Не мешкая, он сразу сделал пост в Weibo - основной социальной сети в Китае. Там был размещен результат оценки производительности новой модели в бенчмарке AnTuTu. По официальным данным, смартфон Redmi 10X набрал 415 672 очка.

Redmi 10X

Redmi 10X


Учитывая достигнутый результат, Redmi 10X можно легко отнести к числу «флагманов» среднего ценового класса. Можно вспомнить, что в рейтинге топ-10 лучших телефонов среднего класса AnTuTu за апрель 2020 года лучшей была названа модель Huawei nova 7i. Она оснащена процессором Kirin 810, ее результат по тесту AnTuTu составил 308 853 балла. Если сравнить с данными Redmi 10X, то легко видно, насколько процессор Dimensity 820 превосходит прежний чип Kirin 810.

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Более того, оказалось, что модель Redmi 10X среднего ценового диапазона уже не так сильно отстает и от лучших флагманских смартфонов, относящихся к верхнему ценовому диапазону. Модель OnePlus 7T Pro, занявшая 10-место в Top-10 лучших, наиболее производительных смартфонов на апрель 2020 года, оснащена процессором совершенно другого класса - Snapdragon 855 Plus - она показала результат 496 211 очка.

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MediaTek Dimensity 820

Новый 7-нм чип MediaTek Dimensity 820 имеет четыре основных высокопроизводительных вычислительных ядра Arm Cortex-A76 с частотой 2,6 ГГц и четыре энергосберегающих ядра Arm Cortex-A55. Помимо этого в составе Dimensity 820 присутствует графический процессор Mali-G57 MC5, выстроенный на той же архитектуре Valhall, что и флагманский Dimensity 1000+.

MediaTek Dimensity 820


Dimensity 820 использует ту же архитектуру APU, что и Dimensity 1000+, независимый AI-процессор APU3.0. Такая 4-ядерная архитектура позволяет добиться роста качества распознавания лиц, оптимизации изображений и ИИ-обработки видео.

Как отметили в MediaTek, чип Dimensity 820 оснащен самой современной на сегодняшний день в мире поддержкой диапазона телеком-связи - M70 5G. Он поддерживает режимы NSA/SA, 5G + 5G dual card dual standby, 5G dual-carrier aggregation.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".


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