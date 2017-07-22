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Realme TV получит чипсет от MediaTek и четыре мощных стереодинамика

18 мая 2020, 15:43


Совсем немного времени осталось до 25 мая, когда Realme представит свои умные часы Realme Watch, а также смарт-телевизор Realme TV. Сегодня в сеть просочились некоторые технические характеристики будущего телевизора.

Realme TV


Realme должен был представить Realme TV на MWC 2020, но, все мы знаем, что эпидемия коронавируса приказала долго жить практически всем мировым конференциям, выставкам и концертам. Поэтому, теперь телевизор от Realme будет представлен в онлайне вместе с еще несколькими продуктами.




Сегодня стало известно, что Realme TV получит современный дизайн, в котором почти не будет рамок вокруг экрана, а сам экран будет достигать яркости в 400 нит и получит поддержку Chroma Boost Picture Engine. На борту будет чипсет MediaTek, который включает в себя 64-битный процессор ARM Cortex-A53 и графический процессор Mali-470 MP3.

Realme TV также будет оснащен четырьмя стереодинамиками мощностью 24 Вт и поддержкой Dolby Audio. Realme утверждает, что первый телевизор компании прошел множество различных тестов. Например его работу тестировали при температуре -20℃, отрабатывали падение с высоты 760 мм и даже тестировали включение/выключение питания, проведя эту процедуру 5500 раз.

Пока неизвестно в каких размерах будут выпускать телевизоры Realme, как неизвестны даже примерные цена на будущий продукт. Остается с нетерпением ждать анонс и надеяться, что новинка продемонстрирует отличное соотношение цены и качества.



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