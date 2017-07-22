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Носимый трекер Muse Covid19 обещает защитить от коронавируса

18 мая 2020, 16:05


Стартап Muse Wearables, резидент Индийского института технологий (Indian Institute of Technology, IIT - аналог российского Сколково) завершил разработку наручного браслета, одеваемого на запястье, который, как уверяют разработчики, поможет в ранней диагностике симптомов COVID-19. Трекер уже выпускается серийно по цене около 3350 рублей.

Чтобы решить задачу борьбы с пандемией коронавируса, трекер Covid-19 оснащен датчиком температуры кожи и датчиком SpO2 для контроля уровня насыщения крови кислородом. Опираясь на разработанную методику оценки этих параметров, трекер помогает непрерывно отслеживать жизненно важные процессы в организме человека, попутно решая задачу диагностики у него первых симптомов COVID-19.

muse_tracker


Контроль ведется дистанционно, данные передаются на смартфон. Трекер подключается по каналу Bluetooth к телефону и обменивается с мобильным приложением Muse Health необходимыми данными. Таким образом ведется не только сбор оперативных данных, но и собирается полная статистика, позволяющая постоянно иметь под рукой достоверную информацию для оценки уровня опасности.




Как заявляют разработчики, в случае широкого распространения созданного ими трекера, центральные органы здравоохранения получают возможность выявлять значительно больше пациентов с симптомами COVID. Собранная информация позволяет ускорить их лечение и проводить его эффективней. Можно заранее выявлять приоритеты при выборе пациентов и правильно выстраивать очередь на тест на коронавирус.

inst_tech


Собирая данные с разных трекеров Muse Covid, каждый обладатель получает взамен уведомление, когда он оказывается в близкой зоне с другим человеком, у которого ранее был выявлен или есть подозрение на наличие симптомов заболевания коронавирусом. Программа автоматически предупреждает пользователя о риске близкого контакта и необходимых мерах предосторожности для обеспечения безопасности.

Использование трекеров Muse не ограничено только применением в сценариях Covid, считают разработчики. Они надеются развивать гаджет как полезный инструмент для активного медицинского обслуживания населения.



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